Додано: Пон 26 бер, 2018 16:55

St/2

любопытна мотивация австрийцев.

не хотят независимых директоров? ведь не в квартальной же отчетности дело, если они ежемесячно отчитываются НБУ

Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!