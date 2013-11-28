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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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По повестке собрания Центрэнерго

Идеи: портфель 1.9 5 47
1) 75% на дивиденды =3.8 грн на акцию
60%
28
2) 50% на дивиденды =2.5 грн на акцию
19%
9
3) 30% на дивиденды =1.5 грн на акцию
0
0
4) утвердят урезанную прибыль, как и год назад =0.5 грн/акцию
19%
9
5) 100% =5 грн на акцию (этого нет в повестке, т.е. это не вариант, но многие именно этого и ждут, так как "кто-то сказал прибыль 5 грн распределят))"
2%
1
Всього голосів : 47
Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 16:01

Re: Идеи: портфель

  rusich написав:Если повидомлення действительно еще не было опубликовано и если крупные держатели не лохи, то сегодня можем увидеть космос по цене к концу торгов

Или коллега DarkBobo просто оживил форум
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 16:45

Investor_33
Письмо по Авалю видел лично. Переходят в ПрАТ.
Dimar
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 16:50

Dimar
неожиданно.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 16:52

Yuri_T
Азовка то и ПрАТом торговалась на УБ, правда не долго))
St/2
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 16:53

  Yuri_T написав:Dimar
неожиданно.


В инете инфы нигде нет - тянут до последнего дня?
В борьбе обретёшь ты право своё.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 16:55

St/2
любопытна мотивация австрийцев.
не хотят независимых директоров? ведь не в квартальной же отчетности дело, если они ежемесячно отчитываются НБУ
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 16:56

без Аваля в виде ПАО фондовую богодельню на УБ можно окончательно закрывать.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 16:57

  Yuri_T написав:без Аваля в виде ПАО фондовую богодельню на УБ можно окончательно закрывать.


Все в ОВГЗ :mrgreen:
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 16:58

  rusich написав:Если повидомлення действительно еще не было опубликовано и если крупные держатели не лохи, то сегодня можем увидеть космос по цене к концу торгов :roll:

Средняя сейчас 31,3 коп, и что бы выйти на текущие 33,5 коп цену надо загнать на 1,5 грн
St/2
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 16:59

St/2
ты не путаешь байбэк со сквизом?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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