не исключено
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 26 бер, 2018 16:59
не исключено
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
Додано: Пон 26 бер, 2018 17:03
Посмотри на банки после национализации или после покупки (Приват/Укрсоц). Новый собственник проводит адекватный аудит и оказывается, активы дутые.
Зато старые собственники получают прибыля. У не поверю я, что качество работы укрсоца при юникредит так сильно хуже чем у кредиагреколь, правкеса или укрсиба.
Вот потому текущая дирекция нашла изящное решение.
Я так понимаю, или голосуем "Против" и отдаем по 31 коп, или идем на срез по дивам и окунаемся в неизвестность ПрАТ Аваль. После дивов ММ может уйти из аваля навсегда и уже в августе будет сквиз по 15 коп (по регулярному капиталу подаваемому в НБУ), а биржевого курса просто не будет из-за отсутствия сделок...
Додано: Пон 26 бер, 2018 17:07
Додано: Пон 26 бер, 2018 17:08
У меня в портфеле уже 1,5 месяца ОВГЗ . Шутка-шуткой но гривневые ставки в банках это печалька , в ОВГЗ интересней.Купил на 1,5 года и получаешь раз в полгода купонный доход.
Кстати размер %% дохода который указывается на сайте УБ слегка надутый , реальная доходность примерно на 0,5 п.п. ниже
Востаннє редагувалось zzzzzz в Пон 26 бер, 2018 17:10, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
Додано: Пон 26 бер, 2018 17:10
Хорошее замечание. Долларовый кеш ИМХО будет самой актуальной идеей на ближайшее время. Во всяком случаи аргументов "за" всё больше.
В борьбе обретёшь ты право своё.
Додано: Пон 26 бер, 2018 17:12
мне не нужно исторически.
месяцев на 9, максимум
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
Додано: Пон 26 бер, 2018 17:17
Сейчас самые сладкие ставки по июльским ОВГЗ ( 107 дней до погашения ) на сайте УБ пишут 18,03% , а реально 17,4%
Юра , а почему 9 месяцев ? В декабре как правило курс самый высокий.
Живите своим умом!
Додано: Пон 26 бер, 2018 17:18
еще раз спрошу: ты не путаешь байбэк со сквизом?
не исключено, что срез на дивы будет до списания акций по байбэку.
кто знает, смотря как считать.
но будет не скучно.
зы. если это всё, конечно, не фейк. но нет оснований не доверять форумчанам.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
Додано: Пон 26 бер, 2018 17:22
так я ж еще не вышел в кэш
что выгоднее: продать акции/заплатить налоги/вывести гривну/купить бакс или продать акции/купить ОВГЗ/дождаться погашения/купить бакс/в июле 2019 заплатить налоги за 2018-й?
вот сижу, считаю...
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
Додано: Пон 26 бер, 2018 17:26
Ну ты у нас умный , сам все просчитаешь.
Я понял что нужно кататься на курсовых качелях.
Лето-зима ( в баксах депо )
Зима-лето ( в гривнах депо или ОВГЗ ) но потом в долларовое ОВГЗ переходить не интересно там комиссии всю доходность скушают ( это если на короткий срок брать )
У меня чуть по другому , есть часть портфеля которая все время в гривне , вот эта часть постепенно уходит с гривнедепо на гривне-ОВГЗ
Живите своим умом!
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