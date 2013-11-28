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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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По повестке собрания Центрэнерго

Идеи: портфель 1.9 5 47
1) 75% на дивиденды =3.8 грн на акцию
60%
28
2) 50% на дивиденды =2.5 грн на акцию
19%
9
3) 30% на дивиденды =1.5 грн на акцию
0
0
4) утвердят урезанную прибыль, как и год назад =0.5 грн/акцию
19%
9
5) 100% =5 грн на акцию (этого нет в повестке, т.е. это не вариант, но многие именно этого и ждут, так как "кто-то сказал прибыль 5 грн распределят))"
2%
1
Всього голосів : 47
Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 16:59

  zzzzzz написав:
  Yuri_T написав:без Аваля в виде ПАО фондовую богодельню на УБ можно окончательно закрывать.


Все в ОВГЗ :mrgreen:

не исключено
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 17:03

  Yuri_T написав:St/2
любопытна мотивация австрийцев.
не хотят независимых директоров? ведь не в квартальной же отчетности дело, если они ежемесячно отчитываются НБУ

Посмотри на банки после национализации или после покупки (Приват/Укрсоц). Новый собственник проводит адекватный аудит и оказывается, активы дутые.
Зато старые собственники получают прибыля. У не поверю я, что качество работы укрсоца при юникредит так сильно хуже чем у кредиагреколь, правкеса или укрсиба.

Вот потому текущая дирекция нашла изящное решение.

Я так понимаю, или голосуем "Против" и отдаем по 31 коп, или идем на срез по дивам и окунаемся в неизвестность ПрАТ Аваль. После дивов ММ может уйти из аваля навсегда и уже в августе будет сквиз по 15 коп (по регулярному капиталу подаваемому в НБУ), а биржевого курса просто не будет из-за отсутствия сделок...
St/2
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 17:07

  Yuri_T написав:
  zzzzzz написав:
  Yuri_T написав:без Аваля в виде ПАО фондовую богодельню на УБ можно окончательно закрывать.


Все в ОВГЗ :mrgreen:

не исключено

Ставочка по ОВГЗ исторически не покрывают девал.
St/2
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 17:08

  Yuri_T написав:
  zzzzzz написав:
  Yuri_T написав:без Аваля в виде ПАО фондовую богодельню на УБ можно окончательно закрывать.


Все в ОВГЗ :mrgreen:

не исключено


У меня в портфеле уже 1,5 месяца ОВГЗ . Шутка-шуткой но гривневые ставки в банках это печалька , в ОВГЗ интересней.Купил на 1,5 года и получаешь раз в полгода купонный доход.

Кстати размер %% дохода который указывается на сайте УБ слегка надутый , реальная доходность примерно на 0,5 п.п. ниже
Востаннє редагувалось zzzzzz в Пон 26 бер, 2018 17:10, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 17:10

  St/2 написав:
Ставочка по ОВГЗ исторически не покрывают девал.


Хорошее замечание. Долларовый кеш ИМХО будет самой актуальной идеей на ближайшее время. Во всяком случаи аргументов "за" всё больше.
В борьбе обретёшь ты право своё.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 17:12

  St/2 написав:Ставочка по ОВГЗ исторически не покрывают девал.

мне не нужно исторически.
месяцев на 9, максимум
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 17:17

  Yuri_T написав:
  St/2 написав:Ставочка по ОВГЗ исторически не покрывают девал.

мне не нужно исторически.
месяцев на 9, максимум


Сейчас самые сладкие ставки по июльским ОВГЗ ( 107 дней до погашения ) на сайте УБ пишут 18,03% , а реально 17,4%

Юра , а почему 9 месяцев ? В декабре как правило курс самый высокий.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 17:18

  St/2 написав:Я так понимаю, или голосуем "Против" и отдаем по 31 коп,

еще раз спрошу: ты не путаешь байбэк со сквизом?
  St/2 написав: или идем на срез по дивам и окунаемся в неизвестность ПрАТ Аваль.

не исключено, что срез на дивы будет до списания акций по байбэку.
  St/2 написав:После дивов ММ может уйти из аваля навсегда и уже в августе будет сквиз по 15 коп (по регулярному капиталу подаваемому в НБУ), а биржевого курса просто не будет из-за отсутствия сделок...

кто знает, смотря как считать.
но будет не скучно.

зы. если это всё, конечно, не фейк. но нет оснований не доверять форумчанам.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 17:22

  zzzzzz написав:Юра , а почему 9 месяцев ? В декабре как правило курс самый высокий.

так я ж еще не вышел в кэш :)
что выгоднее: продать акции/заплатить налоги/вывести гривну/купить бакс или продать акции/купить ОВГЗ/дождаться погашения/купить бакс/в июле 2019 заплатить налоги за 2018-й?
вот сижу, считаю...
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 17:26

  Yuri_T написав:
  zzzzzz написав:Юра , а почему 9 месяцев ? В декабре как правило курс самый высокий.

так я ж еще не вышел в кэш :)
что выгоднее: продать акции/заплатить налоги/вывести гривну/купить бакс или продать акции/купить ОВГЗ/дождаться погашения/купить бакс/в июле 2019 заплатить налоги за 2018-й?
вот сижу, считаю...


Ну ты у нас умный , сам все просчитаешь.
Я понял что нужно кататься на курсовых качелях.
Лето-зима ( в баксах депо )
Зима-лето ( в гривнах депо или ОВГЗ ) но потом в долларовое ОВГЗ переходить не интересно там комиссии всю доходность скушают ( это если на короткий срок брать )

У меня чуть по другому , есть часть портфеля которая все время в гривне , вот эта часть постепенно уходит с гривнедепо на гривне-ОВГЗ
Живите своим умом!
zzzzzz
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