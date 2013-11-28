Додано: Пон 26 бер, 2018 17:03

Yuri_T написав: St/2

любопытна мотивация австрийцев.

не хотят независимых директоров? ведь не в квартальной же отчетности дело, если они ежемесячно отчитываются НБУ любопытна мотивация австрийцев.не хотят независимых директоров? ведь не в квартальной же отчетности дело, если они ежемесячно отчитываются НБУ

Посмотри на банки после национализации или после покупки (Приват/Укрсоц). Новый собственник проводит адекватный аудит и оказывается, активы дутые.Зато старые собственники получают прибыля. У не поверю я, что качество работы укрсоца при юникредит так сильно хуже чем у кредиагреколь, правкеса или укрсиба.Вот потому текущая дирекция нашла изящное решение.Я так понимаю, или голосуем "Против" и отдаем по 31 коп, или идем на срез по дивам и окунаемся в неизвестность ПрАТ Аваль. После дивов ММ может уйти из аваля навсегда и уже в августе будет сквиз по 15 коп (по регулярному капиталу подаваемому в НБУ), а биржевого курса просто не будет из-за отсутствия сделок...