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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 26 бер, 2018 17:52
Yuri_T
zzzzzz
Умеем точно предсказывать девал, круто))
Тогда подскажите в каком дизайн ателье лучше Ваерон тюнинговать?
А серьезно. Берем доходность ОВГЗ отнимаем стоимость форварда и долларовой инфляции. Величина получилась положительная?
Гос бумаги созданы для безрисковой парковки свободных средств, там нет инвест компонента. И если кажется, что доходность все таки есть, то скорее всего вы не учли какой-то риск.
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St/2
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Додано: Пон 26 бер, 2018 17:55
sansey написав:
У ДНОНа около 6.000.000 акций.
5% это 300.000
Есть предложение сделать перекличку собрать пул из акционеров на 5% и заключить акционерное соглашение о недопуске сквиза.
У меня если что 2.000 акций)))
У КИНТО около 10.000 акций на фондах, может немного больше
Буду агитировать на ОСА.
У меня немного но 550 шт. есть. А что такое ОСА?
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Додано: Пон 26 бер, 2018 18:01
St/2 написав:
И если кажется, что доходность все таки есть, то скорее всего вы не учли какой-то риск.
дело не в доходности.
ОВГЗ как средство платить налог тогда, когда положено, а не авансом в момент вывода кэша в банк.aleks_vodas
общее собрание акционеров
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
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Yuri_T
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Додано: Пон 26 бер, 2018 18:25
Yuri_T
По выкупу я не перепутал.
Сначала аваль станет ПрАТ, в процессе перехода, по правочинам, будет выкуп по биржевому курсу. Попадают ли туда дивы или нет я не берусь сказать.
Будучи ПрАТ аваль выпадет из индекса, его долю должны уменьшить ИСИ. К концу года биржевого курса просто не будет.
Потом сделают сквизаут по внешней оценке, по примеру укрсиба в 1 капитал оценят, это порядка 15 коп на сейчас.
Таким маневром они выпустят уважаемых акционеров, а бабушка со своими 200 акций пойдет по стандартной схеме.
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Додано: Пон 26 бер, 2018 18:35
St/2
где ты увидел биржевой курс 31 копейка?
если завтра опубликуют объяву, цена байбэка будет по сегодняшнему биржевому курсу, т.е. 0,3358грн/акция.
еще раз цитата:
Ринкова вартість акцій визначається станом на день, що передує дню опублікування в установленому порядку повідомлення про скликання загальних зборів, на яких було прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
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Додано: Пон 26 бер, 2018 19:26
Yuri_T
Ведать заработался))
ст. 69
1. Ціна викупу акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до статті 8 цього Закону.
Стаття 8. Визначення ринкової вартості майна
2. Ринкова вартість емісійних цінних паперів визначається:
1) для емісійних цінних паперів, які не перебувають в обігу на фондових біржах, - як вартість цінних паперів, визначена відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність;
2) для емісійних цінних паперів, що перебувають в обігу на фондових біржах, - як середній біржовий курс таких цінних паперів на відповідній фондовій біржі, розрахований такою фондовою біржею за останні три місяці їх обігу, що передують дню, станом на який визначається ринкова вартість таких цінних паперів
То есть, если завтра публикуют созыв СА, то берется 3 месяца назад от сегодня, получаем 31,5 коп.
Главный вопрос, если голосуешь против ПрАТ, когда спишут акции, до отсечки на дивы или позднее. Мне кажется дивы не получить, но не уверен.
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St/2
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Додано: Пон 26 бер, 2018 19:33
zzzzzz написав:
Зима-лето ( в гривнах депо или ОВГЗ ) но потом в долларовое ОВГЗ переходить не интересно там комиссии всю доходность скушают ( это если на короткий срок брать )
аж 0.15% комиссия) как это комиссия всю доходность скушает?
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Додано: Пон 26 бер, 2018 19:34
народ, ну хватит нести чушь про аваль и сквиз.
ну не будет его
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Додано: Пон 26 бер, 2018 20:08
St/2
видимо, ты прав. давно я не смотрел на бай-бэк, всё сквизы снятся да дивы нафты, ёпт.
а с толку сбила вот эта фраза в ст.8
Вимоги цієї статті застосовуються у разі визначення ринкової вартості акцій для цілей статей 65-65-3 цього Закону з урахуванням особливостей, встановлених цими статтями.
более внимательное прочтение говорит о том, что и бай-бэк теперь пойдёт за 3 месяца.
сорри.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
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Yuri_T
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Додано: Пон 26 бер, 2018 20:13
St/2 написав:Yuri_T
Ведать заработался))
ст. 69
1. Ціна викупу акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до статті 8 цього Закону.
Стаття 8. Визначення ринкової вартості майна
2. Ринкова вартість емісійних цінних паперів визначається:
1) для емісійних цінних паперів, які не перебувають в обігу на фондових біржах, - як вартість цінних паперів, визначена відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність;
2) для емісійних цінних паперів, що перебувають в обігу на фондових біржах, - як середній біржовий курс таких цінних паперів на відповідній фондовій біржі, розрахований такою фондовою біржею за останні три місяці їх обігу, що передують дню, станом на який визначається ринкова вартість таких цінних паперів
То есть, если завтра публикуют созыв СА, то берется 3 месяца назад от сегодня, получаем 31,5 коп.
Главный вопрос, если голосуешь против ПрАТ, когда спишут акции, до отсечки на дивы или позднее. Мне кажется дивы не получить, но не уверен.
Всё будет хорошо с Авалем и минорами.
Продадим по 44 копейки перед майскими - и поедем на шашлык. Вернёмся купим доллара по 24.xx и будем ждать осени. А может и не будем продавать - посмотрим. Может по рецепту Руслана. В любом случаи - всё будет крутиться, здесь "на теренах"
Места прикормлены, концепции понятны
В борьбе обретёшь ты право своё.
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