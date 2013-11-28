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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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По повестке собрания Центрэнерго

Идеи: портфель 1.9 5 47
1) 75% на дивиденды =3.8 грн на акцию
60%
28
2) 50% на дивиденды =2.5 грн на акцию
19%
9
3) 30% на дивиденды =1.5 грн на акцию
0
0
4) утвердят урезанную прибыль, как и год назад =0.5 грн/акцию
19%
9
5) 100% =5 грн на акцию (этого нет в повестке, т.е. это не вариант, но многие именно этого и ждут, так как "кто-то сказал прибыль 5 грн распределят))"
2%
1
Всього голосів : 47
Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 20:52

lrs7719
здесь рыбы нет, это каток))

Идет демонтаж, вот трубы на фтор сырье таскают, на чем и живем.
St/2
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 21:15

  Жук написав:
  zzzzzz написав:Зима-лето ( в гривнах депо или ОВГЗ ) но потом в долларовое ОВГЗ переходить не интересно там комиссии всю доходность скушают ( это если на короткий срок брать )


аж 0.15% комиссия) как это комиссия всю доходность скушает?


при погашении валютных ОВГЗ
30$ + 0.15% ( но не менее 500 грн и не более 1500 грн ) + 200 хранителю

Ну и что не так ?

Если оперировать суммой менее 20к в $ тогда нет смысла.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 08:34

Аваль
Прибыль за январь-февраль по данным оборотно-сальдового баланса - 777 млн
По данным из отчета по составным регулятивного капитала - 944 млн

Після виходу відповідного матеріалу Finbalance на цей аспект звернув увагу Ощадбанк, зауваживши, що за вимогами Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України, фінансовий результат банку за звітний період визначається за даними місячного оборотно-сальдового балансу

http://finbalance.com.ua/news/Finrezultati-TOP-25-bankiv-u-sichni-lyutomu-dani-oborotno-saldovikh-balansiv
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 09:09

  St/2 написав:lrs7719
здесь рыбы нет, это каток))

Идет демонтаж, вот трубы на фтор сырье таскают, на чем и живем.


С другой стороны - рачительные хозяева: всё в пользу, всё в дом. :D Другие б плюнули - а эти не ленятся. Даже будку с билетёром убирают, что б соблазнов и иллюзий у рыбаков не было :D
А оголошення по Авалю так и нет.
В борьбе обретёшь ты право своё.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 09:16

  lrs7719 написав:
  St/2 написав:lrs7719
здесь рыбы нет, это каток))

Идет демонтаж, вот трубы на фтор сырье таскают, на чем и живем.


С другой стороны - рачительные хозяева: всё в пользу, всё в дом. :D Другие б плюнули - а эти не ленятся. Даже будку с билетёром убирают, что б соблазнов и иллюзий у рыбаков не было :D
А оголошення по Авалю так и нет.


Уже есть на сайте Аваля, Двд+Прат
vitecugc
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 09:16

Укрсоц

Январь -445 млн
Февраль +37 млн

Итого январь-февраль -408 млн
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 09:17

Re: Идеи: портфель

  zzzzzz написав:Кстати размер %% дохода который указывается на сайте УБ слегка надутый , реальная доходность примерно на 0,5 п.п. ниже


що Вам заважає звернутися до першоджерела https://minfin.gov.ua/news/borg/ovdp-sh ... ut-v-obihu

через кого Ви придбавали ОВДП?
ось так :(
d_12
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 09:25

Аваль проект

2.3. направити 4 244 396 121,27 гривень (чотири мільярди двісті сорок
чотири мільйони триста дев»яносто шість тисяч сто двадцять одна гривня 27 копійок) на виплату дивідендів власникам простих акцій Банку,
що в розрахунку доходу на номінальну вартість однієї простої акції становить 69,02 відсотки. 3. Здійснити виплату дивідендів через
депозитарну систему України. 4. Доручити Спостережній раді Банку визначити порядок та строк виплати дивідендів

ПС Если успеть получить двд, Цена = 31,33+6,902=38,23 коп
Востаннє редагувалось Камикадзе в Вів 27 бер, 2018 09:27, всього редагувалось 1 раз.
"Всё проходит, и это пройдёт"
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 09:26

  d_12 написав:
  zzzzzz написав:Кстати размер %% дохода который указывается на сайте УБ слегка надутый , реальная доходность примерно на 0,5 п.п. ниже


що Вам заважає звернутися до першоджерела https://minfin.gov.ua/news/borg/ovdp-sh ... ut-v-obihu

через кого Ви придбавали ОВДП?


Я как раз и высчитывал реальную доходность на основании описания каждой отдельной ОВГЗ , смотрим размер купона , смотрим текущую рыночную цену , считаем остаток дней до погашения и высчитываем реальную доходность.
( Универ )
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 09:32

Сьогодні Авалю 26 років.
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