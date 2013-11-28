Аваль Прибыль за январь-февраль по данным оборотно-сальдового баланса - 777 млн По данным из отчета по составным регулятивного капитала - 944 млн
Після виходу відповідного матеріалу Finbalance на цей аспект звернув увагу Ощадбанк, зауваживши, що за вимогами Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України, фінансовий результат банку за звітний період визначається за даними місячного оборотно-сальдового балансу
Идет демонтаж, вот трубы на фтор сырье таскают, на чем и живем.
С другой стороны - рачительные хозяева: всё в пользу, всё в дом. Другие б плюнули - а эти не ленятся. Даже будку с билетёром убирают, что б соблазнов и иллюзий у рыбаков не было А оголошення по Авалю так и нет.
Идет демонтаж, вот трубы на фтор сырье таскают, на чем и живем.
С другой стороны - рачительные хозяева: всё в пользу, всё в дом. Другие б плюнули - а эти не ленятся. Даже будку с билетёром убирают, что б соблазнов и иллюзий у рыбаков не было А оголошення по Авалю так и нет.
2.3. направити 4 244 396 121,27 гривень (чотири мільярди двісті сорок чотири мільйони триста дев»яносто шість тисяч сто двадцять одна гривня 27 копійок) на виплату дивідендів власникам простих акцій Банку, що в розрахунку доходу на номінальну вартість однієї простої акції становить 69,02 відсотки. 3. Здійснити виплату дивідендів через депозитарну систему України. 4. Доручити Спостережній раді Банку визначити порядок та строк виплати дивідендів
ПС Если успеть получить двд, Цена = 31,33+6,902=38,23 коп
Востаннє редагувалось Камикадзе в Вів 27 бер, 2018 09:27, всього редагувалось 1 раз.
Я как раз и высчитывал реальную доходность на основании описания каждой отдельной ОВГЗ , смотрим размер купона , смотрим текущую рыночную цену , считаем остаток дней до погашения и высчитываем реальную доходность. ( Универ )