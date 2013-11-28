lrs7719
здесь рыбы нет, это каток))
Идет демонтаж, вот трубы на фтор сырье таскают, на чем и живем.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 26 бер, 2018 20:52
lrs7719
здесь рыбы нет, это каток))
Идет демонтаж, вот трубы на фтор сырье таскают, на чем и живем.
Додано: Пон 26 бер, 2018 21:15
при погашении валютных ОВГЗ
30$ + 0.15% ( но не менее 500 грн и не более 1500 грн ) + 200 хранителю
Ну и что не так ?
Если оперировать суммой менее 20к в $ тогда нет смысла.
Живите своим умом!
Додано: Вів 27 бер, 2018 08:34
Аваль
Прибыль за январь-февраль по данным оборотно-сальдового баланса - 777 млн
По данным из отчета по составным регулятивного капитала - 944 млн
Живите своим умом!
Додано: Вів 27 бер, 2018 09:09
С другой стороны - рачительные хозяева: всё в пользу, всё в дом. Другие б плюнули - а эти не ленятся. Даже будку с билетёром убирают, что б соблазнов и иллюзий у рыбаков не было
А оголошення по Авалю так и нет.
В борьбе обретёшь ты право своё.
Додано: Вів 27 бер, 2018 09:16
Уже есть на сайте Аваля, Двд+Прат
Додано: Вів 27 бер, 2018 09:16
Укрсоц
Январь -445 млн
Февраль +37 млн
Итого январь-февраль -408 млн
Живите своим умом!
Додано: Вів 27 бер, 2018 09:17
Re: Идеи: портфель
що Вам заважає звернутися до першоджерела
через кого Ви придбавали ОВДП?
ось так :(
Додано: Вів 27 бер, 2018 09:25
Аваль проект
2.3. направити 4 244 396 121,27 гривень (чотири мільярди двісті сорок
чотири мільйони триста дев»яносто шість тисяч сто двадцять одна гривня 27 копійок) на виплату дивідендів власникам простих акцій Банку,
що в розрахунку доходу на номінальну вартість однієї простої акції становить 69,02 відсотки. 3. Здійснити виплату дивідендів через
депозитарну систему України. 4. Доручити Спостережній раді Банку визначити порядок та строк виплати дивідендів
ПС Если успеть получить двд, Цена = 31,33+6,902=38,23 коп
Востаннє редагувалось Камикадзе в Вів 27 бер, 2018 09:27, всього редагувалось 1 раз.
"Всё проходит, и это пройдёт"
Додано: Вів 27 бер, 2018 09:26
Я как раз и высчитывал реальную доходность на основании описания каждой отдельной ОВГЗ , смотрим размер купона , смотрим текущую рыночную цену , считаем остаток дней до погашения и высчитываем реальную доходность.
( Универ )
Живите своим умом!
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