Додано: Вів 27 бер, 2018 09:25

2.3. направити 4 244 396 121,27 гривень (чотири мільярди двісті сорок

чотири мільйони триста дев»яносто шість тисяч сто двадцять одна гривня 27 копійок) на виплату дивідендів власникам простих акцій Банку,

що в розрахунку доходу на номінальну вартість однієї простої акції становить 69,02 відсотки. 3. Здійснити виплату дивідендів через

депозитарну систему України. 4. Доручити Спостережній раді Банку визначити порядок та строк виплати дивідендів



ПС Если успеть получить двд, Цена = 31,33+6,902=38,23 коп

Востаннє редагувалось Камикадзе в Вів 27 бер, 2018 09:27, всього редагувалось 1 раз.

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