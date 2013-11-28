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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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По повестке собрания Центрэнерго

Идеи: портфель 1.9 5 47
1) 75% на дивиденды =3.8 грн на акцию
60%
28
2) 50% на дивиденды =2.5 грн на акцию
19%
9
3) 30% на дивиденды =1.5 грн на акцию
0
0
4) утвердят урезанную прибыль, как и год назад =0.5 грн/акцию
19%
9
5) 100% =5 грн на акцию (этого нет в повестке, т.е. это не вариант, но многие именно этого и ждут, так как "кто-то сказал прибыль 5 грн распределят))"
2%
1
Всього голосів : 47
Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 09:39

  vitecugc написав:
  lrs7719 написав:
  St/2 написав:lrs7719
здесь рыбы нет, это каток))

Идет демонтаж, вот трубы на фтор сырье таскают, на чем и живем.


С другой стороны - рачительные хозяева: всё в пользу, всё в дом. :D Другие б плюнули - а эти не ленятся. Даже будку с билетёром убирают, что б соблазнов и иллюзий у рыбаков не было :D
А оголошення по Авалю так и нет.


Уже есть на сайте Аваля, Двд+Прат


облазил весь сайт - не вижу :roll: Ткните плиз :roll:
В борьбе обретёшь ты право своё.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 09:40

  Камикадзе написав:ПС Если успеть получить двд, Цена = 31,33+6,902=38,23 коп


При этом дивидендная доходность по текущей цене составляет 19,17%.
Зображення
Если будет возможность получить дивиди до отсечки, то с учетом премии за время и хобота, можем увидеть цены в стакане на уровне 0,36-0,37.

Пора подключать плечи :roll:

з.ы. Трендмейкер - прием, прием! Как там поживает твой шорт? :mrgreen:
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rusich
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 09:40

  lrs7719 написав:облазил весь сайт - не вижу :roll: Ткните плиз :roll:

https://www.aval.ua/f/1/about/for_publication/270418_shareholders_meeting.pdf
“The wisest men follow their own direction” (Euripides)
"Побеждает только терпеливый" (Людовик XIV)
rusich
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 09:46

Re: Идеи: портфель

  Камикадзе написав:ПС Если успеть получить двд, Цена = 31,33+6,902=38,23 коп


буде +12%?
ось так :(
d_12
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 09:49

В 11 торги Моторсич
Объем 4916 акций
Стартовая цена - 4270 грн/акция ( 20 991 320 грн )
http://www.ux.ua/a9042/?nt=101
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 09:57

  zzzzzz написав:В 11 торги Моторсич
Объем 4916 акций
Стартовая цена - 4270 грн/акция ( 20 991 320 грн )
http://www.ux.ua/a9042/?nt=101

буде 6.000+?
ось так :(
d_12
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 09:58

Мсич

В МСИЧ в этом году собрание может и не состоятся из-за ситуации с китайскими акциями
Serhiy_Y
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 10:02

d_12

У меня нет Мсичи , не знаю , может и будет 6000+

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) по итогам аукциона на фондовой бирже "Перспектива" (Днепр) продал 4,917 тыс. акций (0,23% ценных бумаг в обращении) "Мотор Сичи" (Запорожье) за 29 млн 526,634 тыс. грн.

Как сообщается на веб-сайте организатора торгов, на аукцион выставлялись акции на балансе неплатежеспособного банка "Финансы и кредит" (Киев).

Во время аукциона, в котором было зарегистрировано три участника, было сделано 202 шага, по итогам которых стоимость акций возросла на 40,6% - до рекордных 6,005 за шт.

http://interfax.com.ua/news/economic/494733.html
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 10:26

Еще один, утомлённый сквизом:
Засновник ПрАТ "Кінто" різко критикує "Метінвест" за примусовий викуп акцій ММК ім. Ілліча втричі нижче номіналу


Засновник ПрАТ "Кінто" (Київ), українська компанія з управління активами (КУА) публічних інститутів спільного інвестування (ІСІ), Сергій Оксанич піддав різкій критиці гірничо-металургійну групу "Метінвест" за запропоновану міноритарним акціонерам ПрАТ "Маріупольський металургійний комбінат ім.Ілліча" (ММК, Донецька обл.) низьку ціну акцій, що примусово викуповуються в рамках процедури squeeze-out - утричі нижче номіналу.
"Ціна примусового викупу ММК ім.Ілліча становить 0,08 грн на одну акцію. Це з рахунком кількості акцій ще менше, ніж ціна викупу "Азовсталі"- більш ніж удвічі - від дуже малої величини. Капітал компанії оцінений лише в $ 38 млн, або $ 12 на тонну виплавленої сталі в 2017 році. Це - 1% вартості будівництва комбінату (...), або, з урахуванням його потужності, навіть менше. Уявіть собі - в 100 разів! ", - написав С.Оксанич на своїй сторінці в Facebook.
За його словами, за кожну гривню власного капіталу ММК ім.Ілліча - вже оціненого з бухгалтерського обліку, з урахуванням зносу, та ін., буде заплачено тільки 3,8 копійки.
"Завод оцінений менше третини статутного фонду, не кажучи вже про великі дооцінки його капіталу, тощо. Ось таке диво. Порізати завод на металобрухт, і то він буде коштувати дорожче. ММКІ виплавив у 2017 році 3 млн тонн сталі. На ньому працює 18 тис. осіб", - підкреслив аналітик.
При цьому він нагадав, що ММК отримував у 2005-2008 роках, чотири роки поспіль, у середньому $ 250 млн чистого прибутку на рік. І підприємство оцінили в 6,7 раза дешевше розміру його річного чистого прибутку за цей період.
"Уявіть - лише за рік на прибуток заводу можна було придбати майже 7 таких комбінатів! Сім ММКІ, які стоять поруч. За чотири роки - 27 комбінатів. А минулий рік теж приніс таки копієчку металургам. Не бідним для них, не порожнім був 2017 рік. Не дуже "жирний", але й "ситий". Ризики, говорите? А ціни акцій. Наразі індекс країн, що розвиваються, перебуває на піках початку 2008 року і зовсім близько до піку 2007 року. Так звідки взялася така оцінка ММКІ? Сміх, та й годі, якби не сльози", - зазначає С. Оксанич.
"Дійсно, жадібність не має меж. Ще 45 тис. акціонерів обнуляються", - резюмує експерт.
Як повідомлялося, ММК ім. Ілліча, що входить до групи "Метінвест", оголосило про ціну примусового викупу акцій у рамках процедури squeeze-out, яка більш ніж утричі нижча за номінальну вартість акцій - ціну однієї акції ММК ім. Ілліча номіналом 0,25 грн визначено на рівні 0,08 грн.
При цьому в компанії запевнили, що "ціна придбання акцій затверджена наглядовою радою ПрАТ ММК ім.Ілліча: ринкова вартість акцій визначена суб'єктом оціночної діяльності відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність станом на 2 березня 2018 року".
ММК в 2017 році наростив випуск загального прокату на 12,7% у порівнянні з 2016 роком - до 2,785 млн тонн, сталі - на 13,1%, до 3,096 млн тонн, чавуну - на 9,1%, до 4,164 млн т.
Статутний капітал ПАТ "ММК ім. Ілліча" - 3 млрд 92,815 млн грн.


Этот нехороший человек, Алибабаевич, со своей "КИНТОй" и втянул меня во всю эту бестолковую рыбалку :shock:
komp
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 10:54

AVDK

AVDK чистая прибыль за 2017 год +2,85 млрд.грн.
на 1 акцию получается 14,80 грн.


повестка на ОСА
п.6) Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2017 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів за простими іменними акціями Товариства, а також визначення строку, порядку та способу виплати дивідендів.
sansey
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