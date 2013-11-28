Засновник ПрАТ "Кінто" різко критикує "Метінвест" за примусовий викуп акцій ММК ім. Ілліча втричі нижче номіналу





Засновник ПрАТ "Кінто" (Київ), українська компанія з управління активами (КУА) публічних інститутів спільного інвестування (ІСІ), Сергій Оксанич піддав різкій критиці гірничо-металургійну групу "Метінвест" за запропоновану міноритарним акціонерам ПрАТ "Маріупольський металургійний комбінат ім.Ілліча" (ММК, Донецька обл.) низьку ціну акцій, що примусово викуповуються в рамках процедури squeeze-out - утричі нижче номіналу.

"Ціна примусового викупу ММК ім.Ілліча становить 0,08 грн на одну акцію. Це з рахунком кількості акцій ще менше, ніж ціна викупу "Азовсталі"- більш ніж удвічі - від дуже малої величини. Капітал компанії оцінений лише в $ 38 млн, або $ 12 на тонну виплавленої сталі в 2017 році. Це - 1% вартості будівництва комбінату (...), або, з урахуванням його потужності, навіть менше. Уявіть собі - в 100 разів! ", - написав С.Оксанич на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, за кожну гривню власного капіталу ММК ім.Ілліча - вже оціненого з бухгалтерського обліку, з урахуванням зносу, та ін., буде заплачено тільки 3,8 копійки.

"Завод оцінений менше третини статутного фонду, не кажучи вже про великі дооцінки його капіталу, тощо. Ось таке диво. Порізати завод на металобрухт, і то він буде коштувати дорожче. ММКІ виплавив у 2017 році 3 млн тонн сталі. На ньому працює 18 тис. осіб", - підкреслив аналітик.

При цьому він нагадав, що ММК отримував у 2005-2008 роках, чотири роки поспіль, у середньому $ 250 млн чистого прибутку на рік. І підприємство оцінили в 6,7 раза дешевше розміру його річного чистого прибутку за цей період.

"Уявіть - лише за рік на прибуток заводу можна було придбати майже 7 таких комбінатів! Сім ММКІ, які стоять поруч. За чотири роки - 27 комбінатів. А минулий рік теж приніс таки копієчку металургам. Не бідним для них, не порожнім був 2017 рік. Не дуже "жирний", але й "ситий". Ризики, говорите? А ціни акцій. Наразі індекс країн, що розвиваються, перебуває на піках початку 2008 року і зовсім близько до піку 2007 року. Так звідки взялася така оцінка ММКІ? Сміх, та й годі, якби не сльози", - зазначає С. Оксанич.

"Дійсно, жадібність не має меж. Ще 45 тис. акціонерів обнуляються", - резюмує експерт.

Як повідомлялося, ММК ім. Ілліча, що входить до групи "Метінвест", оголосило про ціну примусового викупу акцій у рамках процедури squeeze-out, яка більш ніж утричі нижча за номінальну вартість акцій - ціну однієї акції ММК ім. Ілліча номіналом 0,25 грн визначено на рівні 0,08 грн.

При цьому в компанії запевнили, що "ціна придбання акцій затверджена наглядовою радою ПрАТ ММК ім.Ілліча: ринкова вартість акцій визначена суб'єктом оціночної діяльності відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність станом на 2 березня 2018 року".

ММК в 2017 році наростив випуск загального прокату на 12,7% у порівнянні з 2016 роком - до 2,785 млн тонн, сталі - на 13,1%, до 3,096 млн тонн, чавуну - на 9,1%, до 4,164 млн т.

Статутний капітал ПАТ "ММК ім. Ілліча" - 3 млрд 92,815 млн грн.