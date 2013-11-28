|
|
|
Идеи: портфель
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 27 бер, 2018 11:34
А представьте Ахметыч еще и нераспределенку распределит))
-
Аспирант1
-
-
- Повідомлень: 3425
- З нами з: 11.06.14
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 495 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 27 бер, 2018 11:38
Мотор на аукционе уже 5695 грн , торги продлили
Живите своим умом!
-
zzzzzz
-
1
-
- Повідомлень: 26783
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 2579 раз.
- Подякували: 3625 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Вів 27 бер, 2018 11:46
Аха-ха-ха )))
Цирк с ОВГЗ
С утра в ОВГЗ появился огромный офер по цене 980,95 ( вчера цена была 998,хх)
У меня было 101 тыс грн свободных , я попытался купить 102 облигации но терминал конкретно глючил , позвонил в тех.поддержку , они стали разбираться , я пытался выставить бид по 10 ОВГЗ , ничего . Потом по 1 ОВГЗ ничего , потом начало пропускать по 10 штук , короче я по 10-20 штук сегодня купил 102 ОВГЗ.
Прошло 10 минут стакан стал пустой.А сейчас стакан заполнился , только цены поменялись ))
Офер уже 1000,03
Бид 980,95
Короче я почти 2000 грн сэкономил на цене покупки )))))))
Живите своим умом!
-
zzzzzz
-
1
-
- Повідомлень: 26783
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 2579 раз.
- Подякували: 3625 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Вів 27 бер, 2018 11:50
Cпасибо за новости...прокатился с 3.5 до 4.5))
-
Аспирант1
-
-
- Повідомлень: 3425
- З нами з: 11.06.14
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 495 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 27 бер, 2018 11:50
+50% но торги не останавливают.
вот что значит иметь свою биржу
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
-
Yuri_T
-
1
-
- Повідомлень: 12463
- З нами з: 09.10.08
- Подякував: 1670 раз.
- Подякували: 3315 раз.
-
- Профіль
-
5
2
Додано: Вів 27 бер, 2018 11:52
Yuri_T
Выше 4,65 заявки не выставляются
Живите своим умом!
-
zzzzzz
-
1
-
- Повідомлень: 26783
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 2579 раз.
- Подякували: 3625 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Вів 27 бер, 2018 11:54
zzzzzz
это потому, что висит "пограничный" бид по 1,55
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
-
Yuri_T
-
1
-
- Повідомлень: 12463
- З нами з: 09.10.08
- Подякував: 1670 раз.
- Подякували: 3315 раз.
-
- Профіль
-
5
2
Додано: Вів 27 бер, 2018 11:59
На аукционе по Мотору уже цена 5900
На УБ офер по 5000 ))
Живите своим умом!
-
zzzzzz
-
1
-
- Повідомлень: 26783
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 2579 раз.
- Подякували: 3625 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Вів 27 бер, 2018 12:01
sansey написав:AVDK
чистая прибыль за 2017 год +2,85 млрд.грн.
на 1 акцию получается 14,80 грн.
повестка на ОСА
п.6) Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2017 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів за простими іменними акціями Товариства, а також визначення строку, порядку та способу виплати дивідендів.
Sansey, будеш у Львові - заходи )
-
Taras Rudko
-
-
- Повідомлень: 261
- З нами з: 03.10.08
- Подякував: 126 раз.
- Подякували: 48 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 27 бер, 2018 12:06
Аспирант1 написав:
Cпасибо за новости...прокатился с 3.5 до 4.5))
Сегодня ни одной сделки не было по 3,50
Живите своим умом!
-
zzzzzz
-
1
-
- Повідомлень: 26783
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 2579 раз.
- Подякували: 3625 раз.
-
- Профіль
-
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|166
|69499
|
реклама
|