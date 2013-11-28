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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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По повестке собрания Центрэнерго

Идеи: портфель 1.9 5 47
1) 75% на дивиденды =3.8 грн на акцию
60%
28
2) 50% на дивиденды =2.5 грн на акцию
19%
9
3) 30% на дивиденды =1.5 грн на акцию
0
0
4) утвердят урезанную прибыль, как и год назад =0.5 грн/акцию
19%
9
5) 100% =5 грн на акцию (этого нет в повестке, т.е. это не вариант, но многие именно этого и ждут, так как "кто-то сказал прибыль 5 грн распределят))"
2%
1
Всього голосів : 47
Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 11:34

А представьте Ахметыч еще и нераспределенку распределит)) :mrgreen:
Аспирант1
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 11:38

Мотор на аукционе уже 5695 грн , торги продлили
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 11:46

Аха-ха-ха )))

Цирк с ОВГЗ

С утра в ОВГЗ появился огромный офер по цене 980,95 ( вчера цена была 998,хх)
У меня было 101 тыс грн свободных , я попытался купить 102 облигации но терминал конкретно глючил , позвонил в тех.поддержку , они стали разбираться , я пытался выставить бид по 10 ОВГЗ , ничего . Потом по 1 ОВГЗ ничего , потом начало пропускать по 10 штук , короче я по 10-20 штук сегодня купил 102 ОВГЗ.

Прошло 10 минут стакан стал пустой.А сейчас стакан заполнился , только цены поменялись ))
Офер уже 1000,03
Бид 980,95

Короче я почти 2000 грн сэкономил на цене покупки )))))))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 11:50

Cпасибо за новости...прокатился с 3.5 до 4.5))
Аспирант1
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 11:50

+50% но торги не останавливают.
вот что значит иметь свою биржу :mrgreen: :mrgreen:
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 11:52

Yuri_T

Выше 4,65 заявки не выставляются :x
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 11:54

zzzzzz
это потому, что висит "пограничный" бид по 1,55
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 11:59

На аукционе по Мотору уже цена 5900
На УБ офер по 5000 ))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 12:01

  sansey написав:AVDK чистая прибыль за 2017 год +2,85 млрд.грн.
на 1 акцию получается 14,80 грн.


повестка на ОСА
п.6) Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2017 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів за простими іменними акціями Товариства, а також визначення строку, порядку та способу виплати дивідендів.


Sansey, будеш у Львові - заходи )
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 12:06

  Аспирант1 написав:Cпасибо за новости...прокатился с 3.5 до 4.5))


Сегодня ни одной сделки не было по 3,50
Живите своим умом!
zzzzzz
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