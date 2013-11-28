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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 27 бер, 2018 12:07
В АВДК перекур до 14:00
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Вів 27 бер, 2018 12:07
zzzzzz это средняя...брал половину по 3.3 и 3.4 , а вторую половину по 3.777-3.8
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Аспирант1
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Додано: Вів 27 бер, 2018 12:08
Аспирант1 написав:zzzzzz
это средняя...брал половину по 3.3 и 3.4 , а вторую половину по 3.777-3.8
А какой всего был объем , если не секрет ?
Моторка уже 5960 ))
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zzzzzz
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Додано: Вів 27 бер, 2018 12:14
zzzzzz копейки на мороженое)))
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Аспирант1
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Додано: Вів 27 бер, 2018 12:15
Ес ))
Моторка уже 6000 ))
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zzzzzz
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Додано: Вів 27 бер, 2018 12:17
zzzzzz да на уб таких цен не видать)))
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Аспирант1
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Додано: Вів 27 бер, 2018 12:23
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sansey
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Додано: Вів 27 бер, 2018 12:27
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zzzzzz
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Додано: Вів 27 бер, 2018 12:34
STIR убыток -5,47 млрд.грн.
нераспределенного убытка накопилось почти на 51 млрд.грн.
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sansey
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Додано: Вів 27 бер, 2018 12:36
zzzzzz какая разница сколько на аукционе, если в стакане даже 5500 дать не могут)
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Аспирант1
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