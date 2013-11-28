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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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По повестке собрания Центрэнерго

Идеи: портфель 1.9 5 47
1) 75% на дивиденды =3.8 грн на акцию
60%
28
2) 50% на дивиденды =2.5 грн на акцию
19%
9
3) 30% на дивиденды =1.5 грн на акцию
0
0
4) утвердят урезанную прибыль, как и год назад =0.5 грн/акцию
19%
9
5) 100% =5 грн на акцию (этого нет в повестке, т.е. это не вариант, но многие именно этого и ждут, так как "кто-то сказал прибыль 5 грн распределят))"
2%
1
Всього голосів : 47
Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 12:07

В АВДК перекур до 14:00 :D
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 12:07

zzzzzz это средняя...брал половину по 3.3 и 3.4 , а вторую половину по 3.777-3.8
Аспирант1
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 12:08

  Аспирант1 написав:zzzzzz это средняя...брал половину по 3.3 и 3.4 , а вторую половину по 3.777-3.8


А какой всего был объем , если не секрет ?

Моторка уже 5960 ))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 12:14

zzzzzz копейки на мороженое)))
Аспирант1
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 12:15

Ес ))

Моторка уже 6000 ))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 12:17

zzzzzz да на уб таких цен не видать)))
Аспирант1
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 12:23

Авдей направит на дивиденды 9,69 грн./акция....
Студент (аспирант), ЛОЛ....

https://akhz.metinvestholding.com/upload/akhz/shareholders/gsm_27042018.pdf
sansey
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 12:27

sansey
Ну что сегодня увидим +100% ? :mrgreen:


Мотор уже 6153 :shock: :shock: :shock:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 12:34

STIR

STIR убыток -5,47 млрд.грн.
нераспределенного убытка накопилось почти на 51 млрд.грн.
sansey
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 12:36

zzzzzz какая разница сколько на аукционе, если в стакане даже 5500 дать не могут)
Аспирант1
 
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