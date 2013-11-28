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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 27 бер, 2018 12:37
Аспирант1 написав:zzzzzz
какая разница сколько на аукционе, если в стакане даже 5500 дать не могут)
Уже цена 6400 , вот это битва идет
Живите своим умом!
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