Уже цена 6500 , вот это битва идет
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 27 бер, 2018 12:37
Уже цена 6500 , вот это битва идет
Живите своим умом!
Додано: Вів 27 бер, 2018 13:01
zzzzzz
Где следишь за аукционом? Чет не могу найти. Интересно все-таки.
Додано: Вів 27 бер, 2018 13:02
Живите своим умом!
Додано: Вів 27 бер, 2018 13:05
Цирк , ни биды ни офера в АВДК не выставляются выше 4,65
Моторку продали по 6500
Живите своим умом!
Додано: Вів 27 бер, 2018 13:07
Re: Идеи: портфель
я чуть по 7 не продал
Додано: Вів 27 бер, 2018 13:08
Re: Идеи: портфель
ели отменил
Додано: Вів 27 бер, 2018 13:30
Re: Идеи: портфель
А кто то же сгребал все что было в стакане. Аж 56400 шт. От 3,77 до 4,65. Это ж 200% чистого профита
Додано: Вів 27 бер, 2018 13:59
Укрнафта
Всім колегам і участникам форуму великий привіт.Зареєстрований недавно але читаю і відслідковую форум з 2010.Є що згадати.
Велике прохання до Вас.Питання таке маю вимогу від Укрнафти на виплату дивідендів 2011-2013р чи можу я переуступити цю вимогу другим 1.особам або 2.родичам.або 3.факторинговій компанії.Чи не суперечить це господарському праву цивільному статуту самої компанії Укрнафта і закону України про акціонерні товариства стаття 30 і інші закони).
Образно кажучи чи зможуть вони ці особи(1. або 2 або 3.) через суд і виконавче провадження отримати мої дивіденди на себе чи компанія може і має право відмовити і суд прийме це до уваги звязку з тим що даної особи не було в реєстрі на дату складання списку акціонерів.
Розглядаю різні варіанти якщо хтось готовий допомогти або поучаствувати в даному питанні напишіть в лічку або на форум.
Сумбурно трохи написав але хто в темі думаю зрозуміють.
Прохання до модераторів не удаляти дане повідомлення.
Продублюю його також у вітку "Получаем Дивиденды".
Всім дякую
Додано: Вів 27 бер, 2018 14:03
vovchuki
для начала объясните, по какой причине вы сами не можете подать исковое заявление в суд и ищете варианты с переуступкой?
какие есть препятствия?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
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