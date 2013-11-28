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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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По повестке собрания Центрэнерго

Идеи: портфель 1.9 5 47
1) 75% на дивиденды =3.8 грн на акцию
60%
28
2) 50% на дивиденды =2.5 грн на акцию
19%
9
3) 30% на дивиденды =1.5 грн на акцию
0
0
4) утвердят урезанную прибыль, как и год назад =0.5 грн/акцию
19%
9
5) 100% =5 грн на акцию (этого нет в повестке, т.е. это не вариант, но многие именно этого и ждут, так как "кто-то сказал прибыль 5 грн распределят))"
2%
1
Всього голосів : 47
Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 12:37

  Аспирант1 написав:zzzzzz какая разница сколько на аукционе, если в стакане даже 5500 дать не могут)


Уже цена 6500 , вот это битва идет
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 13:01

zzzzzz
Где следишь за аукционом? Чет не могу найти. Интересно все-таки.
Dimar
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 13:02

Dimar

https://www.youtube.com/watch?v=-oYHtOa ... e=youtu.be
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 13:05

Цирк , ни биды ни офера в АВДК не выставляются выше 4,65


Моторку продали по 6500 :shock:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 13:07

Re: Идеи: портфель

я чуть по 7 не продал
Vladimir1977
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 13:08

Re: Идеи: портфель

ели отменил
Vladimir1977
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 13:30

Re: Идеи: портфель

А кто то же сгребал все что было в стакане. Аж 56400 шт. От 3,77 до 4,65. Это ж 200% чистого профита
double-u
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 13:59

Укрнафта

Всім колегам і участникам форуму великий привіт.Зареєстрований недавно але читаю і відслідковую форум з 2010.Є що згадати.
Велике прохання до Вас.Питання таке маю вимогу від Укрнафти на виплату дивідендів 2011-2013р чи можу я переуступити цю вимогу другим 1.особам або 2.родичам.або 3.факторинговій компанії.Чи не суперечить це господарському праву цивільному статуту самої компанії Укрнафта і закону України про акціонерні товариства стаття 30 і інші закони).
Образно кажучи чи зможуть вони ці особи(1. або 2 або 3.) через суд і виконавче провадження отримати мої дивіденди на себе чи компанія може і має право відмовити і суд прийме це до уваги звязку з тим що даної особи не було в реєстрі на дату складання списку акціонерів.
Розглядаю різні варіанти якщо хтось готовий допомогти або поучаствувати в даному питанні напишіть в лічку або на форум.
Сумбурно трохи написав але хто в темі думаю зрозуміють.
Прохання до модераторів не удаляти дане повідомлення.

Продублюю його також у вітку "Получаем Дивиденды".
Всім дякую :D
vovchuki
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 14:03

vovchuki
для начала объясните, по какой причине вы сами не можете подать исковое заявление в суд и ищете варианты с переуступкой?
какие есть препятствия?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 14:21

Я взял 9500 по 3,7
Serhiy_Y
 
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