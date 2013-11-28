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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 27 бер, 2018 14:39
Re: Идеи: портфель
Красаучик, а де инфу взял? Инсайдишь?
Додано: Вів 27 бер, 2018 15:14
Re: Идеи: портфель
Немного рискнул
Додано: Вів 27 бер, 2018 15:21
В чем проблема со сквиз-аутом? Д. Тарабакин
Додано: Вів 27 бер, 2018 15:38
alex
кто бы сомневался, что юристы рыжего будут устами Димона впаривать всем мысль, что долги мамы есть проблемы акционеров Азовки
вот как только все сквизы метинвеста и дтэка успешно, для мажора, закончатся, так сразу Комиссия разберется и "наработает" практику по оценщикам и тут же выступит с инициативой внести изменения в законодательство для защиты прав миноров
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
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