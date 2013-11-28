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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 27 бер, 2018 14:25
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vovchuki
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Додано: Вів 27 бер, 2018 14:39
Serhiy_Y написав:Я взял 9500 по 3,7
Красаучик, а де инфу взял? Инсайдишь?
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double-u
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Додано: Вів 27 бер, 2018 15:14
Немного рискнул
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Serhiy_Y
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Додано: Вів 27 бер, 2018 15:21
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alex
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Додано: Вів 27 бер, 2018 15:38
alex
кто бы сомневался, что юристы рыжего будут устами Димона впаривать всем мысль, что долги мамы есть проблемы акционеров Азовки
вот как только все сквизы метинвеста и дтэка успешно, для мажора, закончатся, так сразу Комиссия разберется и "наработает" практику по оценщикам и тут же выступит с инициативой внести изменения в законодательство для защиты прав миноров
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
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Yuri_T
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Додано: Вів 27 бер, 2018 16:57
SHCHZ - прибыль за 2017г: 2 161 777 000 гривен, или 2,54766 гривны на акцию
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Додано: Вів 27 бер, 2018 18:23
Yuri_T
Главное не удивляться снегу зимой))
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St/2
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Додано: Вів 27 бер, 2018 18:45
St/2
мы не удивляемся, мы констатируем
St/2 написав:
Сегодня как раз пришел ответ от исполнительной. Деньги Унаф выплатила в октябре, мне перевели в феврале. Только инфляционными 4% потерь.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
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Yuri_T
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Додано: Вів 27 бер, 2018 19:00
alex написав:
https://biz.nv.ua/experts/dmitrij-tarabakin/v-chem-problema-so-skviz-autom-2460362.html
В чем проблема со сквиз-аутом? Д. Тарабакин
Проблема не в ЧЕМ, а в КОМ...
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Мечтательный бычок
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