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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 1918191919201921

По повестке собрания Центрэнерго

Идеи: портфель 1.9 5 47
1) 75% на дивиденды =3.8 грн на акцию
60%
28
2) 50% на дивиденды =2.5 грн на акцию
19%
9
3) 30% на дивиденды =1.5 грн на акцию
0
0
4) утвердят урезанную прибыль, как и год назад =0.5 грн/акцию
19%
9
5) 100% =5 грн на акцию (этого нет в повестке, т.е. это не вариант, но многие именно этого и ждут, так как "кто-то сказал прибыль 5 грн распределят))"
2%
1
Всього голосів : 47
Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 14:25

ответил в личку
vovchuki
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 14:39

Re: Идеи: портфель

Serhiy_Y написав:Я взял 9500 по 3,7
Красаучик, а де инфу взял? Инсайдишь?
double-u
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 15:14

Re: Идеи: портфель

Немного рискнул
Serhiy_Y
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 15:21

https://biz.nv.ua/experts/dmitrij-tarab ... 60362.html
В чем проблема со сквиз-аутом? Д. Тарабакин
alex
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 15:38

alex
кто бы сомневался, что юристы рыжего будут устами Димона впаривать всем мысль, что долги мамы есть проблемы акционеров Азовки :D

вот как только все сквизы метинвеста и дтэка успешно, для мажора, закончатся, так сразу Комиссия разберется и "наработает" практику по оценщикам и тут же выступит с инициативой внести изменения в законодательство для защиты прав миноров :mrgreen: :mrgreen:
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 16:57

SHCHZ - прибыль за 2017г: 2 161 777 000 гривен, или 2,54766 гривны на акцию
9822020
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 18:23

Yuri_T
Главное не удивляться снегу зимой))
St/2
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 18:45

St/2
мы не удивляемся, мы констатируем :)
  St/2 написав:Сегодня как раз пришел ответ от исполнительной. Деньги Унаф выплатила в октябре, мне перевели в феврале. Только инфляционными 4% потерь.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 19:00

  alex написав:https://biz.nv.ua/experts/dmitrij-tarabakin/v-chem-problema-so-skviz-autom-2460362.html
В чем проблема со сквиз-аутом? Д. Тарабакин


Проблема не в ЧЕМ, а в КОМ...
Мечтательный бычок
 
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