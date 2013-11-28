Raiffeisen Bank International (RBI, Австрия) и Европейский банк реконструкции и развития, владеющие вместе 98,28% акций финучреждения, изучают целесообразность выкупа миноритарных долей в рамках процедуры принудительного выкупа ценных бумаг. Об этом заявил глава правления финучреждения Владимир Лавренчук, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Этот вопрос обсуждается. Пока решение не принято", - сказал Лавренчук.
Он уточнил, что, согласно закону, у акционеров есть два года на принятие такого решения.
"Здесь нет необходимости спешить. Как менеджмент мы докладываем акционерам о юридических условиях, проводим расчеты, сколько это будет стоить. Это процесс, который находятся на стадии обсуждения", - сказал Лавренчук.