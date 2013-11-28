Raiffeisen Bank International (RBI, Австрия) и Европейский банк реконструкции и развития, владеющие вместе 98,28% акций финучреждения, изучают целесообразность выкупа миноритарных долей в рамках процедуры принудительного выкупа ценных бумаг. Об этом заявил глава правления финучреждения Владимир Лавренчук, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Этот вопрос обсуждается. Пока решение не принято", - сказал Лавренчук.
Он уточнил, что, согласно закону, у акционеров есть два года на принятие такого решения.
"Здесь нет необходимости спешить. Как менеджмент мы докладываем акционерам о юридических условиях, проводим расчеты, сколько это будет стоить. Это процесс, который находятся на стадии обсуждения", - сказал Лавренчук.
ЧАО “Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича” (ММК им. Ильича), входящее в горно-металлургическую монополию Рината Ахметова “Метинвест”, по итогам работы в 2017 году нарастило чистый убыток в 5,4 раза — до 828,06 млн грн с 152,79 млн грн годом ранее. Согласно годовой финансовой отчетности предприятия, отрицательный финансовый результат до налогообложения возрос в 3,3 раза — до 966,21 млн грн с 296,13 млн грн в 2016 году, передает Интерфакс-Украина.
При этом в 2017 году комбинат увеличил чистый доход на 58,7% по сравнению с 2016 годом — до 56,64 млрд грн с 35,7 млрд грн.
Непокрытый убыток к концу года составил 1,36 млрд грн.