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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 1919192019211922

По повестке собрания Центрэнерго

Идеи: портфель 1.9 5 48
1) 75% на дивиденды =3.8 грн на акцию
58%
28
2) 50% на дивиденды =2.5 грн на акцию
21%
10
3) 30% на дивиденды =1.5 грн на акцию
0
0
4) утвердят урезанную прибыль, как и год назад =0.5 грн/акцию
19%
9
5) 100% =5 грн на акцию (этого нет в повестке, т.е. это не вариант, но многие именно этого и ждут, так как "кто-то сказал прибыль 5 грн распределят))"
2%
1
Всього голосів : 48
Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 21:33

Raiffeisen Bank International (RBI, Австрия) и Европейский банк реконструкции и развития, владеющие вместе 98,28% акций финучреждения, изучают целесообразность выкупа миноритарных долей в рамках процедуры принудительного выкупа ценных бумаг.
Об этом заявил глава правления финучреждения Владимир Лавренчук, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Этот вопрос обсуждается. Пока решение не принято", - сказал Лавренчук.

Он уточнил, что, согласно закону, у акционеров есть два года на принятие такого решения.

"Здесь нет необходимости спешить. Как менеджмент мы докладываем акционерам о юридических условиях, проводим расчеты, сколько это будет стоить. Это процесс, который находятся на стадии обсуждения", - сказал Лавренчук.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3058111
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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 09:05

  9822020 написав:SHCHZ - прибыль за 2017г: 2 161 777 000 гривен, или 2,54766 гривны на акцию


Проект рішення:

6. Прибуток за результатами діяльності Товариства в 2017 році не розподіляти. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.
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NITR

Чистий фінансовий результат: прибуток 313,4 млн грн
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) 0,7457

"Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства.
Проект рішення:
1. Не розподіляти чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2017 році."
Taras Rudko
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 09:37

ММКИ

ЧАО “Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича” (ММК им. Ильича), входящее в горно-металлургическую монополию Рината Ахметова “Метинвест”, по итогам работы в 2017 году нарастило чистый убыток в 5,4 раза — до 828,06 млн грн с 152,79 млн грн годом ранее. Согласно годовой финансовой отчетности предприятия, отрицательный финансовый результат до налогообложения возрос в 3,3 раза — до 966,21 млн грн с 296,13 млн грн в 2016 году, передает Интерфакс-Украина.

При этом в 2017 году комбинат увеличил чистый доход на 58,7% по сравнению с 2016 годом — до 56,64 млрд грн с 35,7 млрд грн.

Непокрытый убыток к концу года составил 1,36 млрд грн.
sansey
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