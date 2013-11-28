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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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По повестке собрания Центрэнерго

Идеи: портфель 1.9 5 48
1) 75% на дивиденды =3.8 грн на акцию
58%
28
2) 50% на дивиденды =2.5 грн на акцию
21%
10
3) 30% на дивиденды =1.5 грн на акцию
0
0
4) утвердят урезанную прибыль, как и год назад =0.5 грн/акцию
19%
9
5) 100% =5 грн на акцию (этого нет в повестке, т.е. это не вариант, но многие именно этого и ждут, так как "кто-то сказал прибыль 5 грн распределят))"
2%
1
Всього голосів : 48
Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 11:16

  Аспирант1 написав:пока биды по 10 не будут можем вообще сделок не увидеть)))
Биткойнеры обалдеют от нашего роста, если увидят))

Такое движение в опционах через день, так что удивлять тут нечем.

Смотрю по реакции форума, обнищали коллеги. 50к акций, заработок до 6 грн. Какая-то 10к баксов так всех возбудила. А те кто в Авдеева давно, купили по 1-2 бакса за акцию, сейчас получат 30 центов. Приятно но не лучше баксов под матрасом.
St/2
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 12:02

Філ Ракета вперлася в небесну твердь )))
Taras Rudko
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 12:10

Taras Rudko Але хтось таки наливав (чи переливав собі).
Філ
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 12:12

Філ Ракета это авдк ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 12:15

  St/2 написав:Смотрю по реакции форума, обнищали коллеги. 50к акций, заработок до 6 грн. Какая-то 10к баксов так всех возбудила. А те кто в Авдеева давно, купили по 1-2 бакса за акцию, сейчас получат 30 центов. Приятно но не лучше баксов под матрасом.

ты думаешь, дело во вчерашних покупках?
ведь были тогда и такие, кто выходил из авдея, обрезая убытки, вкладывали в бакс, потом выходили из бакса и снова покупали бумаги. тот же авдей, кстати. или центр с авалем.
вот сможешь точно сказать, какое количество людей пересиживает с цены 15 грн./акция?
я нет.

зы. сделаю скрин с ценой покупки. потом, после решения ОСА по дивам, покажу тебе.
потом - чтобы карму не портить.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 12:15

zzzzzz Так,
старожили кажуть що вона періодично літає, вперше вдалося квитки взяти )))
Taras Rudko
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 12:33

  Vikka написав:что то я не пойму. будет в этом году выкуп или нет? если будет то по какой цене? и что делать, шортить или покупать? :roll:


Судя по всему ото так и будут бодаться в пределах 34 копеек до собрания. Не похоже что б собирались куда то рости в принципе.
В борьбе обретёшь ты право своё.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 12:53

  lrs7719 написав:
  Vikka написав:что то я не пойму. будет в этом году выкуп или нет? если будет то по какой цене? и что делать, шортить или покупать? :roll:


Судя по всему ото так и будут бодаться в пределах 34 копеек до собрания. Не похоже что б собирались куда то рости в принципе.


А кто-то рассказывал про 50 коп, 1 грн+, ну 36-40 минимум )))
trendmaker
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 12:58

Всім доброго дня.
Якщо проти моєї волі у мене хтось викупає акції, значить вони уже не зовсім мої. Я вправі розпоряджатися на свій розсуд своїм майном, а після прийняття закону моє майно стає частково моїм, а частково майном мажора. Тобто у мене влада відібрала частину майна.
Прибуток по AVDK не може не радувати.
Тут є ряд питань:
1) що раніше по AVDK: відбір акцій (і по якій ціні, 95% не за горами) чи дата відсічки по дивідендах ?
2) пропоновані рішення по пункту 10 порядку денного цікаво звучать і якою буде ціна викупу я здогадуюсь.
ST/2 здавай бакси, купуй AVDK
Serhij
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