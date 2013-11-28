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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 28 бер, 2018 11:16
Аспирант1 написав:
пока биды по 10 не будут можем вообще сделок не увидеть)))
Биткойнеры обалдеют от нашего роста, если увидят))
Такое движение в опционах через день, так что удивлять тут нечем.
Смотрю по реакции форума, обнищали коллеги. 50к акций, заработок до 6 грн. Какая-то 10к баксов так всех возбудила. А те кто в Авдеева давно, купили по 1-2 бакса за акцию, сейчас получат 30 центов. Приятно но не лучше баксов под матрасом.
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St/2
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Додано: Сер 28 бер, 2018 12:02
Філ Ракета вперлася в небесну твердь )))
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Taras Rudko
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Додано: Сер 28 бер, 2018 12:10
Taras Rudko Але хтось таки наливав (чи переливав собі).
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Філ
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Додано: Сер 28 бер, 2018 12:12
Філ Ракета это авдк ?
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Сер 28 бер, 2018 12:15
St/2 написав:
Смотрю по реакции форума, обнищали коллеги. 50к акций, заработок до 6 грн. Какая-то 10к баксов так всех возбудила. А те кто в Авдеева давно, купили по 1-2 бакса за акцию, сейчас получат 30 центов. Приятно но не лучше баксов под матрасом.
ты думаешь, дело во вчерашних покупках?
ведь были тогда и такие, кто выходил из авдея, обрезая убытки, вкладывали в бакс, потом выходили из бакса и снова покупали бумаги. тот же авдей, кстати. или центр с авалем.
вот сможешь точно сказать, какое количество людей пересиживает с цены 15 грн./акция?
я нет.
зы. сделаю скрин с ценой покупки. потом, после решения ОСА по дивам, покажу тебе.
потом - чтобы карму не портить.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
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Yuri_T
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Додано: Сер 28 бер, 2018 12:15
zzzzzz Так,
старожили кажуть що вона періодично літає, вперше вдалося квитки взяти )))
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Taras Rudko
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Додано: Сер 28 бер, 2018 12:33
Vikka написав:
что то я не пойму. будет в этом году выкуп или нет? если будет то по какой цене? и что делать, шортить или покупать?
Судя по всему ото так и будут бодаться в пределах 34 копеек до собрания. Не похоже что б собирались куда то рости в принципе.
В борьбе обретёшь ты право своё.
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lrs7719
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Додано: Сер 28 бер, 2018 12:53
lrs7719 написав: Vikka написав:
что то я не пойму. будет в этом году выкуп или нет? если будет то по какой цене? и что делать, шортить или покупать?
Судя по всему ото так и будут бодаться в пределах 34 копеек до собрания. Не похоже что б собирались куда то рости в принципе.
А кто-то рассказывал про 50 коп, 1 грн+, ну 36-40 минимум )))
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trendmaker
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Додано: Сер 28 бер, 2018 12:58
Всім доброго дня.
Якщо проти моєї волі у мене хтось викупає акції, значить вони уже не зовсім мої. Я вправі розпоряджатися на свій розсуд своїм майном, а після прийняття закону моє майно стає частково моїм, а частково майном мажора. Тобто у мене влада відібрала частину майна.
Прибуток по AVDK не може не радувати.
Тут є ряд питань:
1) що раніше по AVDK: відбір акцій (і по якій ціні, 95% не за горами) чи дата відсічки по дивідендах ?
2) пропоновані рішення по пункту 10 порядку денного цікаво звучать і якою буде ціна викупу я здогадуюсь.
ST/2 здавай бакси, купуй AVDK
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Serhij
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