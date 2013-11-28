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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 28 бер, 2018 16:03
St/2 написав:
А те кто в Авдеева давно, купили по 1-2 бакса за акцию, сейчас получат 30 центов. Приятно но не лучше баксов под матрасом.
Завтра очередная противоракетная пуля от обезьян прилетит, и завод снова в отключке. Не говоря уже про непредсказуемость собственника. Очень стремный это актив. Без инсайда совсем.
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Andrew2
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