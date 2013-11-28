Завтра очередная противоракетная пуля от обезьян прилетит, и завод снова в отключке. Не говоря уже про непредсказуемость собственника. Очень стремный это актив. Без инсайда совсем.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 28 бер, 2018 16:03
Завтра очередная противоракетная пуля от обезьян прилетит, и завод снова в отключке. Не говоря уже про непредсказуемость собственника. Очень стремный это актив. Без инсайда совсем.
Додано: Сер 28 бер, 2018 18:15
Andrew2
я в эти дивы вообще не верю.
перечитываю проект решения, закрываю глаза, потом снова перечитываю.
может это кто-то так пошутил?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
Додано: Чет 29 бер, 2018 06:57
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