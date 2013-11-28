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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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По повестке собрания Центрэнерго

Идеи: портфель 1.9 5 49
1) 75% на дивиденды =3.8 грн на акцию
57%
28
2) 50% на дивиденды =2.5 грн на акцию
20%
10
3) 30% на дивиденды =1.5 грн на акцию
0
0
4) утвердят урезанную прибыль, как и год назад =0.5 грн/акцию
18%
9
5) 100% =5 грн на акцию (этого нет в повестке, т.е. это не вариант, но многие именно этого и ждут, так как "кто-то сказал прибыль 5 грн распределят))"
4%
2
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 16:03

  St/2 написав: А те кто в Авдеева давно, купили по 1-2 бакса за акцию, сейчас получат 30 центов. Приятно но не лучше баксов под матрасом.


Завтра очередная противоракетная пуля от обезьян прилетит, и завод снова в отключке. Не говоря уже про непредсказуемость собственника. Очень стремный это актив. Без инсайда совсем.
Andrew2
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 18:15

Andrew2
я в эти дивы вообще не верю.
перечитываю проект решения, закрываю глаза, потом снова перечитываю.
может это кто-то так пошутил? :D
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 06:57

  Yuri_T написав:Andrew2
я в эти дивы вообще не верю.
перечитываю проект решения, закрываю глаза, потом снова перечитываю.
может это кто-то так пошутил? :D


Для рыжего нет никакого смысла так шутить)). В разгоне биржевых цен он точно не заинтересован там, где прийдется потом сквиздить акции.
alex
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 09:31

  Yuri_T написав:Andrew2
я в эти дивы вообще не верю.
перечитываю проект решения, закрываю глаза, потом снова перечитываю.
может это кто-то так пошутил? :D


омнится, еще в 2010 нераспределенку тут умные люди бодро делили :mrgreen:
Andrew2
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 09:43

Andrew2
с другой стороны, кто не хочет ждать - может забрать уже сегодня через стакан.
без потери 6,5%, с налогами по инв.прибыли, но без сквиза.
all inclusive :mrgreen:
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 09:50

Yuri_T Tak i sdelal ))) Takoe GVNO opasno dolgo degrat)))
Аспирант1
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 09:54

Перекур до 11:42 :D
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 10:43

кто то решил поставить жирную точку в авале :?
цель 0.3?
Vikka
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 10:46

Аспирант1 Може і так, але воно файно продається :)
Філ
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 11:06

Re: Идеи: портфель

привет кто знает дату отсечки по авдеевке?
Vladimir1977
 
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