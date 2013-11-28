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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 28 бер, 2018 16:03
St/2 написав:
А те кто в Авдеева давно, купили по 1-2 бакса за акцию, сейчас получат 30 центов. Приятно но не лучше баксов под матрасом.
Завтра очередная противоракетная пуля от обезьян прилетит, и завод снова в отключке. Не говоря уже про непредсказуемость собственника. Очень стремный это актив. Без инсайда совсем.
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Andrew2
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Додано: Сер 28 бер, 2018 18:15
Andrew2
я в эти дивы вообще не верю.
перечитываю проект решения, закрываю глаза, потом снова перечитываю.
может это кто-то так пошутил?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
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Yuri_T
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Додано: Чет 29 бер, 2018 06:57
Yuri_T написав:Andrew2
я в эти дивы вообще не верю.
перечитываю проект решения, закрываю глаза, потом снова перечитываю.
может это кто-то так пошутил?
Для рыжего нет никакого смысла так шутить)). В разгоне биржевых цен он точно не заинтересован там, где прийдется потом сквиздить акции.
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alex
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Додано: Чет 29 бер, 2018 09:31
Yuri_T написав:Andrew2
я в эти дивы вообще не верю.
перечитываю проект решения, закрываю глаза, потом снова перечитываю.
может это кто-то так пошутил?
омнится, еще в 2010 нераспределенку тут умные люди бодро делили
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Andrew2
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Додано: Чет 29 бер, 2018 09:43
Andrew2
с другой стороны, кто не хочет ждать - может забрать уже сегодня через стакан.
без потери 6,5%, с налогами по инв.прибыли, но без сквиза.
all inclusive
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
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Yuri_T
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Додано: Чет 29 бер, 2018 09:50
Yuri_T Tak i sdelal ))) Takoe GVNO opasno dolgo degrat)))
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Аспирант1
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Додано: Чет 29 бер, 2018 09:54
Перекур до 11:42
Живите своим умом!
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Додано: Чет 29 бер, 2018 10:43
кто то решил поставить жирную точку в авале
цель 0.3?
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Vikka
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Додано: Чет 29 бер, 2018 10:46
Аспирант1
Може і так, але воно файно продається
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Філ
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Додано: Чет 29 бер, 2018 11:06
привет кто знает дату отсечки по авдеевке?
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Vladimir1977
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