Vikka написав:кто то решил поставить жирную точку в авале цель 0.3?
Коллега. К чему истерики? Дивов нальют 7 копеек. Т.е. точка безубытка даже если вы купили по 33 это 26 копеек, но курс при этом будет в пределах 25 гривен, т.е. заход через доллар и вы в большем профите чем держатели матрацев и вестники апокалипсиса. Возможен такой вариант? Конечно. Но! Большинство то купило по 7,5 - 8 копеек. С прошлогодними дивами это подъём более чем на 10 копеек, т.е. в два раза выше номинала, что, согласитесь, не так уж и плохо.
Vikka написав:кто то решил поставить жирную точку в авале цель 0.3?
В авале возможно 31,33 (байбек) или 38,2 (байбек + двд). За эти пределы цена не не выйдет. Пока большинство не верит, что мед могут раздавать ложкой ... А вообще в традиции аваля не затягивать с отсечкой на двд ...
Игра в верю-не верю ...
Востаннє редагувалось Камикадзе в Чет 29 бер, 2018 12:09, всього редагувалось 1 раз.
Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, упрощающий процедуру получения разрешений для начала бурения нефтегазовых скважин, а также выделение земельных участков для работ по добыче нефти и газа.
Об этом свидетельствуют данные соответствующего законопроекта №3096-д на сайте украинского парламента.
Авторы законодательной инициативы отмечают, что предприятия, осуществляющие геологоразведку и работы по строительству и эксплуатации объектов трубопроводного транспорта, нефтяных и газовых скважин сталкиваются со сложностью процедуры оформления всей необходимой разрешительной документации.
Закон предусматривает сокращение разрешительной процедуры на 18 месяцев, что существенно ускорит введение месторождений в промышленную разработку и упростит землеотвод для бурения новых скважин.
Кроме того, теперь при бурении и обустройстве, строительстве, техническом обслуживании, ремонте и реконструкции нефтяных и газовых скважин снятие и перенос грунтового покрова можно будет проводить без специального разрешения Минагрополитики. Такие работы могут вестись на основании рабочего проекта по землеустройству.
Закон гарантирует беспрепятственный доступ добытчика к скважине путем закрепления права сервитута, то есть ограниченного права пользования землей, установленного законом или договором.
Vikka написав:кто то решил поставить жирную точку в авале цель 0.3?
В авале возможно 31,33 (байбек) или 38,2 (байбек + двд). За эти пределы цена не не выйдет. Пока большинство не верит, что мед могут раздавать ложкой ... А вообще в традиции аваля не затягивать с отсечкой на двд ...
Игра в верю-не верю ...
Однозначно. Курим в последнем вагоне. И ещё - пока Аваль не порешает свои вопросы - курс никуда не двинется. Думка такая.