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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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По повестке собрания Центрэнерго

Идеи: портфель 1.9 5 49
1) 75% на дивиденды =3.8 грн на акцию
57%
28
2) 50% на дивиденды =2.5 грн на акцию
20%
10
3) 30% на дивиденды =1.5 грн на акцию
0
0
4) утвердят урезанную прибыль, как и год назад =0.5 грн/акцию
18%
9
5) 100% =5 грн на акцию (этого нет в повестке, т.е. это не вариант, но многие именно этого и ждут, так как "кто-то сказал прибыль 5 грн распределят))"
4%
2
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 11:30

Vladimir1977
мы ведь тут не подчиненные, на вопросы властные отвечать
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 12:05

  Vikka написав:кто то решил поставить жирную точку в авале :?
цель 0.3?


Коллега. К чему истерики? Дивов нальют 7 копеек. Т.е. точка безубытка даже если вы купили по 33 это 26 копеек, но курс при этом будет в пределах 25 гривен, т.е. заход через доллар и вы в большем профите чем держатели матрацев и вестники апокалипсиса. Возможен такой вариант? Конечно.
Но! Большинство то купило по 7,5 - 8 копеек. С прошлогодними дивами это подъём более чем на 10 копеек, т.е. в два раза выше номинала, что, согласитесь, не так уж и плохо.
В борьбе обретёшь ты право своё.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 12:06

  Vikka написав:кто то решил поставить жирную точку в авале :?
цель 0.3?


В авале возможно 31,33 (байбек) или 38,2 (байбек + двд). За эти пределы цена не не выйдет. Пока большинство не верит, что мед могут раздавать ложкой ...
А вообще в традиции аваля не затягивать с отсечкой на двд ...

Игра в верю-не верю ...
Востаннє редагувалось Камикадзе в Чет 29 бер, 2018 12:09, всього редагувалось 1 раз.
"Всё проходит, и это пройдёт"
Камикадзе
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 12:08

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, упрощающий процедуру получения разрешений для начала бурения нефтегазовых скважин, а также выделение земельных участков для работ по добыче нефти и газа.

Об этом свидетельствуют данные соответствующего законопроекта №3096-д на сайте украинского парламента.

Авторы законодательной инициативы отмечают, что предприятия, осуществляющие геологоразведку и работы по строительству и эксплуатации объектов трубопроводного транспорта, нефтяных и газовых скважин сталкиваются со сложностью процедуры оформления всей необходимой разрешительной документации.

Закон предусматривает сокращение разрешительной процедуры на 18 месяцев, что существенно ускорит введение месторождений в промышленную разработку и упростит землеотвод для бурения новых скважин.

Кроме того, теперь при бурении и обустройстве, строительстве, техническом обслуживании, ремонте и реконструкции нефтяных и газовых скважин снятие и перенос грунтового покрова можно будет проводить без специального разрешения Минагрополитики. Такие работы могут вестись на основании рабочего проекта по землеустройству.

Закон гарантирует беспрепятственный доступ добытчика к скважине путем закрепления права сервитута, то есть ограниченного права пользования землей, установленного законом или договором.

https://biz.nv.ua/markets/poroshenko-po ... 60889.html
Andrew2
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 12:22

  Камикадзе написав:
  Vikka написав:кто то решил поставить жирную точку в авале :?
цель 0.3?


В авале возможно 31,33 (байбек) или 38,2 (байбек + двд). За эти пределы цена не не выйдет. Пока большинство не верит, что мед могут раздавать ложкой ...
А вообще в традиции аваля не затягивать с отсечкой на двд ...

Игра в верю-не верю ...


Однозначно. Курим в последнем вагоне. И ещё - пока Аваль не порешает свои вопросы - курс никуда не двинется. Думка такая.
В борьбе обретёшь ты право своё.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 13:23

Прикольно виходить, позавчора продав третину Аваля, купив авдіївку, сьогодні продавши третину авдіївки можна відкупити назад проданий позавчора Аваль )))
І, нарешті, я на Убі знову в плюсі в доларовому еквіваленті. Продати в 2014му долари було явно не найкращою ідеєю
Taras Rudko
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 13:37

Taras Rudko З авалем зрозуміло, а які ідеї можуть спонукати хапати авдіївку дорожче 10 грн?
Філ
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 13:52

  Філ написав:Taras Rudko З авалем зрозуміло, а які ідеї можуть спонукати хапати авдіївку дорожче 10 грн?

истерия :).
есть лишь выложенный на сайте пдф-файл с текстом "ПРОЕКТ".
будет ржачно, если там была опечатка, или проект не проголосуют.
но по 9+ грн. - раздаю с удовольствием (у меня средняя 1,9грн.)
Мечтательный бычок
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 13:54

Філ Жадність )))
При озвученому прибутку 14грн на акцію і планованій виплаті двд 8 грн ціна за акцію в 10грн все ще виглядає привабливою.
Taras Rudko
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 13:56

Мечтательный бычок я ще трохи потерплю )))
Taras Rudko
 
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