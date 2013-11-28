Додано: Чет 29 бер, 2018 14:01

Філ написав: Taras Rudko З авалем зрозуміло, а які ідеї можуть спонукати хапати авдіївку дорожче 10 грн? З авалем зрозуміло, а які ідеї можуть спонукати хапати авдіївку дорожче 10 грн?

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складається станом на 24 годину 23 квітня 2018 року (тобто, станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення Зборів – 27 квітня 2018 року).

Я тоже смотрю и просто умиляюсь этим покупкам! Одно дело, если бы уже было проведено собрание и утверждено решение о выплате дивидендов и назначена дата отсечки. Но вот так, пальцем в небо..А в ситуации по авалю присутствует интересный нюанс: тем, кто сможет претендовать на 0,3133 (байбек) и 0,069 (дивиди) необходимо будет попасть в реестр для участия в ОСА по состоянию на 23 апреля.Это означает, что поход в район 0,36 мы сможем увидеть не после собрания, а до 23 апреля!Уровень 0,38 в стакане я думаю мы вряд ли достигнем, поскольку покупателям все-таки нужен какой-то задел для премии, хотя бы 5% имхо.Кроме того, движение будет сдерживаться фактором неопределенности о принятии решения по выплате дивиди. Все-таки одно дело брать акции после ОСА, другое - до.Однако, если дело выгорит, то доходность нужно будет рассчитывать именно от 0,382