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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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По повестке собрания Центрэнерго

Идеи: портфель 1.9 5 49
1) 75% на дивиденды =3.8 грн на акцию
57%
28
2) 50% на дивиденды =2.5 грн на акцию
20%
10
3) 30% на дивиденды =1.5 грн на акцию
0
0
4) утвердят урезанную прибыль, как и год назад =0.5 грн/акцию
18%
9
5) 100% =5 грн на акцию (этого нет в повестке, т.е. это не вариант, но многие именно этого и ждут, так как "кто-то сказал прибыль 5 грн распределят))"
4%
2
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 13:59

Re: Идеи: портфель

какой-то *** налил в биды авдеевки...
остановитесь, хорошая ж бумага!!! позже кусать локти будете!!!
Мечтательный бычок
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 14:01

  Філ написав:Taras Rudko З авалем зрозуміло, а які ідеї можуть спонукати хапати авдіївку дорожче 10 грн?

Я тоже смотрю и просто умиляюсь этим покупкам! Одно дело, если бы уже было проведено собрание и утверждено решение о выплате дивидендов и назначена дата отсечки. Но вот так, пальцем в небо..

А в ситуации по авалю присутствует интересный нюанс: тем, кто сможет претендовать на 0,3133 (байбек) и 0,069 (дивиди) необходимо будет попасть в реестр для участия в ОСА по состоянию на 23 апреля.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складається станом на 24 годину 23 квітня 2018 року (тобто, станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення Зборів – 27 квітня 2018 року).


Это означает, что поход в район 0,36 мы сможем увидеть не после собрания, а до 23 апреля!
Уровень 0,38 в стакане я думаю мы вряд ли достигнем, поскольку покупателям все-таки нужен какой-то задел для премии, хотя бы 5% имхо.

Кроме того, движение будет сдерживаться фактором неопределенности о принятии решения по выплате дивиди. Все-таки одно дело брать акции после ОСА, другое - до.

Однако, если дело выгорит, то доходность нужно будет рассчитывать именно от 0,382 8)
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"Побеждает только терпеливый" (Людовик XIV)
rusich
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 14:01

Мечтательный бычок А я думав це твоя робота :lol:
Taras Rudko
 
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