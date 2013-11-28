какой-то *** налил в биды авдеевки...
остановитесь, хорошая ж бумага!!! позже кусать локти будете!!!
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 29 бер, 2018 13:59
Re: Идеи: портфель
какой-то *** налил в биды авдеевки...
остановитесь, хорошая ж бумага!!! позже кусать локти будете!!!
Додано: Чет 29 бер, 2018 14:01
Я тоже смотрю и просто умиляюсь этим покупкам! Одно дело, если бы уже было проведено собрание и утверждено решение о выплате дивидендов и назначена дата отсечки. Но вот так, пальцем в небо..
А в ситуации по авалю присутствует интересный нюанс: тем, кто сможет претендовать на 0,3133 (байбек) и 0,069 (дивиди) необходимо будет попасть в реестр для участия в ОСА по состоянию на 23 апреля.
Это означает, что поход в район 0,36 мы сможем увидеть не после собрания, а до 23 апреля!
Уровень 0,38 в стакане я думаю мы вряд ли достигнем, поскольку покупателям все-таки нужен какой-то задел для премии, хотя бы 5% имхо.
Кроме того, движение будет сдерживаться фактором неопределенности о принятии решения по выплате дивиди. Все-таки одно дело брать акции после ОСА, другое - до.
Однако, если дело выгорит, то доходность нужно будет рассчитывать именно от 0,382
“The wisest men follow their own direction” (Euripides)
"Побеждает только терпеливый" (Людовик XIV)
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