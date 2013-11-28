какой-то *** налил в биды авдеевки...
остановитесь, хорошая ж бумага!!! позже кусать локти будете!!!
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 29 бер, 2018 13:59
Re: Идеи: портфель
какой-то *** налил в биды авдеевки...
остановитесь, хорошая ж бумага!!! позже кусать локти будете!!!
Додано: Чет 29 бер, 2018 14:01
Я тоже смотрю и просто умиляюсь этим покупкам! Одно дело, если бы уже было проведено собрание и утверждено решение о выплате дивидендов и назначена дата отсечки. Но вот так, пальцем в небо..
А в ситуации по авалю присутствует интересный нюанс: тем, кто сможет претендовать на 0,3133 (байбек) и 0,069 (дивиди) необходимо будет попасть в реестр для участия в ОСА по состоянию на 23 апреля.
Это означает, что поход в район 0,36 мы сможем увидеть не после собрания, а до 23 апреля!
Уровень 0,38 в стакане я думаю мы вряд ли достигнем, поскольку покупателям все-таки нужен какой-то задел для премии, хотя бы 5% имхо.
Кроме того, движение будет сдерживаться фактором неопределенности о принятии решения по выплате дивиди. Все-таки одно дело брать акции после ОСА, другое - до.
Однако, если дело выгорит, то доходность нужно будет рассчитывать именно от 0,382
“The wisest men follow their own direction” (Euripides)
"Побеждает только терпеливый" (Людовик XIV)
Додано: Чет 29 бер, 2018 14:32
Re: Идеи: портфель
запоріжкокс - 0 виплата
ось так :(
Додано: Чет 29 бер, 2018 15:10
Проект решения по дивам DOEN
8. Розподіл чистого прибутку Товариства, отриманого за результатами його діяльності у 2017 році. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом.
перший проект рішення з восьмого питання проекту порядку денного:
8.1. Розподілити чистий прибуток ПАТ «Донбасенерго» у розмірі 57 313 тис. грн., отриманий за підсумками роботи у 2017 році, наступним чином:
- до резервного капіталу – 5%;
- до фонду розвитку виробництва – 65%;
- на виплату дивідендів - 30%.
8.2. Затвердити розмір річних дивідендів у сумі 17 193,90000 тис. грн., що становить 30% від чистого прибутку, отриманого ПАТ «Донбасенерго» у 2017 році.
другий проект рішення з восьмого питання проекту порядку денного:
8.1. Розподілити чистий прибуток ПАТ «Донбасенерго» у розмірі 57 313 тис. грн., отриманий за підсумками роботи у 2017 році, наступним чином:
- до резервного капіталу – 5%;
- до фонду розвитку виробництва – 45%;
- на виплату дивідендів - 50%.
8.2. Затвердити розмір річних дивідендів у сумі 28 656,50000 тис. грн., що становить 50% від чистого прибутку, отриманого ПАТ «Донбасенерго» у 2017 році.
третій проект рішення з восьмого питання проекту порядку денного:
8.1. Розподілити чистий прибуток ПАТ «Донбасенерго» у розмірі 57 313 тис. грн., отриманий за підсумками роботи у 2017 році, наступним чином:
- до резервного капіталу – 5%;
- до фонду розвитку виробництва – 20%;
- на виплату дивідендів-75%.
8.2. Затвердити розмір річних дивідендів у сумі 42 984,75000 тис. грн., що становить 75% від чистого прибутку, отриманого ПАТ «Донбасенерго» у 2017 році.
Востаннє редагувалось Baron Pampa в Чет 29 бер, 2018 16:15, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 29 бер, 2018 15:23
Проект решения по дивам BAVL
2.3. направити 4 244 396 121,27 гривень (чотири
мільярди двісті сорок чотири мільйони триста дев»яносто шість тисяч сто двадцять
одна гривня 27 копійок) на виплату дивідендів власникам простих акцій Банку, що в
розрахунку доходу на номінальну вартість однієї простої акції становить 69,02
відсотки.
Додано: Чет 29 бер, 2018 15:35
Baron Pampa
По ДОЕНу три проекта
30% - 50% - 75%
Вы если копируете , так копируйте полностью
Живите своим умом!
Додано: Чет 29 бер, 2018 16:33
Как идея , сейчас можно фиксануть все или часть портфеля и уйти в ОВГЗ до июля-августа ( 17-18% ставка )
Судя по сегодняшней динамики некоторые бумаги начали фиксить не желая идти на двд
Живите своим умом!
Додано: Чет 29 бер, 2018 18:06
Оно то все так, но есть нюанс.
Срез на дивы через 2 недели после голосования и если Аваль передаст деньги в НДУ, то на момент среза акции уже будут у аваля. Потому, либо продать по 31, либо идти на дивы и получить акции ПрАТ, которые вылет из индекса и из фондов ИСИ. И очень вероятно, что аваль сделает сквиз аут по оценке, после того, как исчезнет биржевой курс. Потому нижняя планка это 15коп + дивы. А верхняя будут перед собранием.
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