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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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По повестке собрания Центрэнерго

Идеи: портфель 1.9 5 49
1) 75% на дивиденды =3.8 грн на акцию
57%
28
2) 50% на дивиденды =2.5 грн на акцию
20%
10
3) 30% на дивиденды =1.5 грн на акцию
0
0
4) утвердят урезанную прибыль, как и год назад =0.5 грн/акцию
18%
9
5) 100% =5 грн на акцию (этого нет в повестке, т.е. это не вариант, но многие именно этого и ждут, так как "кто-то сказал прибыль 5 грн распределят))"
4%
2
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 18:07

  zzzzzz написав:Судя по сегодняшней динамики некоторые бумаги начали фиксить не желая идти на двд

Это ты про ракету? :mrgreen:
“The wisest men follow their own direction” (Euripides)
"Побеждает только терпеливый" (Людовик XIV)
rusich
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 18:14

  St/2 написав:
  rusich написав:если дело выгорит, то доходность нужно будет рассчитывать именно от 0,382 8)

Оно то все так, но есть нюанс.
Срез на дивы через 2 недели после голосования и если Аваль передаст деньги в НДУ, то на момент среза акции уже будут у аваля. Потому, либо продать по 31, либо идти на дивы и получить акции ПрАТ, которые вылет из индекса и из фондов ИСИ.


Какие деньги и какой НДУ :?:
У акционера несогласного с решением есть 30 дней с даты проведения ОСА подать письменное заявление.

Договір між акціонерним товариством та акціонером про обов'язковий викуп товариством належних йому акцій укладається в письмовій формі.

Протягом 30 днів після прийняття загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає товариству письмову вимогу. У вимозі акціонера про обов'язковий викуп акцій мають бути зазначені його прізвище (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає.

Протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій товариство здійснює оплату вартості акцій за ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги обов'язкового викупу акцій, що належать акціонеру, а відповідний акціонер повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття товариством права власності на акції, обов'язкового викупу яких він вимагає.
“The wisest men follow their own direction” (Euripides)
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rusich
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 18:19

rusich
Круто, тогда все гуд
St/2
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