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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 29 бер, 2018 18:07
zzzzzz написав:
Судя по сегодняшней динамики некоторые бумаги начали фиксить не желая идти на двд
Это ты про ракету?
“The wisest men follow their own direction” (Euripides)
"Побеждает только терпеливый" (Людовик XIV)
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rusich
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Додано: Чет 29 бер, 2018 18:14
St/2 написав: rusich написав:
если дело выгорит, то доходность нужно будет рассчитывать именно от 0,382
Оно то все так, но есть нюанс.
Срез на дивы через 2 недели после голосования и если Аваль передаст деньги в НДУ, то на момент среза акции уже будут у аваля. Потому, либо продать по 31, либо идти на дивы и получить акции ПрАТ, которые вылет из индекса и из фондов ИСИ.
Какие деньги и какой НДУ
У акционера несогласного с решением есть 30 дней
с даты проведения ОСА подать письменное заявление.
Договір між акціонерним товариством та акціонером про обов'язковий викуп товариством належних йому акцій укладається в письмовій формі.
Протягом 30 днів після прийняття загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає товариству письмову вимогу. У вимозі акціонера про обов'язковий викуп акцій мають бути зазначені його прізвище (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає.
Протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій товариство здійснює оплату вартості акцій за ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги обов'язкового викупу акцій, що належать акціонеру, а відповідний акціонер повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття товариством права власності на акції, обов'язкового викупу яких він вимагає.
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rusich
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Додано: Чет 29 бер, 2018 18:19
rusich
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