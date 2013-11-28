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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 30 бер, 2018 09:37
Taras Rudko Какой убыток в ОВГЗ за последние 3 месяца?
А НБУ обещает ставку и дальше повышать.
3M USD Libor уже 2,31%, ФРС с первого апреля будет изымать с рынка 30 млрд дол в месяц. А далее по цепочке, рост ставок - дорогой потреб кредит - сжатие спроса - обвал цен на сырье - коллапс экспортно ориентированных экономики.
Но у Украины есть гениальный глава НБУ, который может задрать ставку до 50% и удержать курс 25 до выборов))
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St/2
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 09:39
St/2 написав:Taras Rudko
Какой убыток в ОВГЗ за последние 3 месяца?
А НБУ обещает ставку и дальше повышать.
3M USD Libor уже 2,31%, ФРС с первого апреля будет изымать с рынка 30 млрд дол в месяц. А далее по цепочке, рост ставок - дорогой потреб кредит - сжатие спроса - обвал цен на сырье - коллапс экспортно ориентированных экономики.
Но у Украины есть гениальный глава НБУ, который может задрать ставку до 50% и удержать курс 25 до выборов))
ремейк 1996-1998 годов. Там много кто влетел с теми ОВДП-ПОВДП
В борьбе обретёшь ты право своё.
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lrs7719
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 09:42
lrs7719 написав:
т.е. получаем дату среза по дивам и пишем письма. Правильно понял?
для этого надо как минимум придти на собрание и проголосовать против.
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komp
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 09:42
lrs7719 написав: St/2 написав:Taras Rudko
Какой убыток в ОВГЗ за последние 3 месяца?
А НБУ обещает ставку и дальше повышать.
3M USD Libor уже 2,31%, ФРС с первого апреля будет изымать с рынка 30 млрд дол в месяц. А далее по цепочке, рост ставок - дорогой потреб кредит - сжатие спроса - обвал цен на сырье - коллапс экспортно ориентированных экономики.
Но у Украины есть гениальный глава НБУ, который может задрать ставку до 50% и удержать курс 25 до выборов))
ремейк 1996-1998 годов. Там много кто влетел с теми ОВДП-ПОВДП
Покупайте короткие , никто же вас не заставляет 3-х летки покупать.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 09:46
zzzzzz написав: lrs7719 написав: St/2 написав:Taras Rudko
Какой убыток в ОВГЗ за последние 3 месяца?
А НБУ обещает ставку и дальше повышать.
3M USD Libor уже 2,31%, ФРС с первого апреля будет изымать с рынка 30 млрд дол в месяц. А далее по цепочке, рост ставок - дорогой потреб кредит - сжатие спроса - обвал цен на сырье - коллапс экспортно ориентированных экономики.
Но у Украины есть гениальный глава НБУ, который может задрать ставку до 50% и удержать курс 25 до выборов))
ремейк 1996-1998 годов. Там много кто влетел с теми ОВДП-ПОВДП
Покупайте короткие , никто же вас не заставляет 3-х летки покупать.
Разница? Важен метод. В 90-х все выпуски гамузом сгребли и размазали на 10 лет в ПОВДП. Попутно девальвнули гривну в 2.5 раза и добили инфляцией.
В борьбе обретёшь ты право своё.
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lrs7719
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 09:48
zzzzzz написав:
Покупайте короткие , никто же вас не заставляет 3-х летки покупать.
В коротких гривневых совсем нет риска дефолта и почти нет чувствительности к ставкам (хотя в последние 5 лет овернайт прыгал до 40%).
Но все же есть курсовой риск. По чем нынче форвард на курс доллара на год?
Если есть четкая уверенность, что девала в 2018 не будет, может проще форварда продавать? Или для совсем маленьких фьючерсы на дол/грн и не морозит деньги в ОВГЗ до погашения? Сегодня бид есть, а завтра сред 10% и сидим до погашения.
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St/2
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 09:50
Чего толкаетесь на оферах в авдее...заливайте в биды)))
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Аспирант1
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 09:53
St/2
Сейчас долларовые ОЗДП Украины сравнялись с ценой долларовых облигаций Теслы ( 7% )
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 09:54
Сегодня собрание по Центру. Если у кого-то будут новости - пишите, не стесняйтесь
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Dimar
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 09:55
Аспирант1 написав:
Чего толкаетесь на оферах в авдее...заливайте в биды)))
Не разводите панику! 10+ - отличная цена!
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Мечтательный бычок
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