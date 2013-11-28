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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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По повестке собрания Центрэнерго

Идеи: портфель 1.9 5 49
1) 75% на дивиденды =3.8 грн на акцию
57%
28
2) 50% на дивиденды =2.5 грн на акцию
20%
10
3) 30% на дивиденды =1.5 грн на акцию
0
0
4) утвердят урезанную прибыль, как и год назад =0.5 грн/акцию
18%
9
5) 100% =5 грн на акцию (этого нет в повестке, т.е. это не вариант, но многие именно этого и ждут, так как "кто-то сказал прибыль 5 грн распределят))"
4%
2
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 09:37

Taras Rudko Какой убыток в ОВГЗ за последние 3 месяца?
А НБУ обещает ставку и дальше повышать.

3M USD Libor уже 2,31%, ФРС с первого апреля будет изымать с рынка 30 млрд дол в месяц. А далее по цепочке, рост ставок - дорогой потреб кредит - сжатие спроса - обвал цен на сырье - коллапс экспортно ориентированных экономики.

Но у Украины есть гениальный глава НБУ, который может задрать ставку до 50% и удержать курс 25 до выборов))
St/2
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 09:39

  St/2 написав:Taras Rudko Какой убыток в ОВГЗ за последние 3 месяца?
А НБУ обещает ставку и дальше повышать.

3M USD Libor уже 2,31%, ФРС с первого апреля будет изымать с рынка 30 млрд дол в месяц. А далее по цепочке, рост ставок - дорогой потреб кредит - сжатие спроса - обвал цен на сырье - коллапс экспортно ориентированных экономики.

Но у Украины есть гениальный глава НБУ, который может задрать ставку до 50% и удержать курс 25 до выборов))


ремейк 1996-1998 годов. Там много кто влетел с теми ОВДП-ПОВДП
В борьбе обретёшь ты право своё.
lrs7719
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 09:42

Re: Идеи: портфель

  lrs7719 написав:т.е. получаем дату среза по дивам и пишем письма. Правильно понял?

для этого надо как минимум придти на собрание и проголосовать против.
komp
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 09:42

  lrs7719 написав:
  St/2 написав:Taras Rudko Какой убыток в ОВГЗ за последние 3 месяца?
А НБУ обещает ставку и дальше повышать.

3M USD Libor уже 2,31%, ФРС с первого апреля будет изымать с рынка 30 млрд дол в месяц. А далее по цепочке, рост ставок - дорогой потреб кредит - сжатие спроса - обвал цен на сырье - коллапс экспортно ориентированных экономики.

Но у Украины есть гениальный глава НБУ, который может задрать ставку до 50% и удержать курс 25 до выборов))


ремейк 1996-1998 годов. Там много кто влетел с теми ОВДП-ПОВДП


Покупайте короткие , никто же вас не заставляет 3-х летки покупать.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 09:46

  zzzzzz написав:
  lrs7719 написав:
  St/2 написав:Taras Rudko Какой убыток в ОВГЗ за последние 3 месяца?
А НБУ обещает ставку и дальше повышать.

3M USD Libor уже 2,31%, ФРС с первого апреля будет изымать с рынка 30 млрд дол в месяц. А далее по цепочке, рост ставок - дорогой потреб кредит - сжатие спроса - обвал цен на сырье - коллапс экспортно ориентированных экономики.

Но у Украины есть гениальный глава НБУ, который может задрать ставку до 50% и удержать курс 25 до выборов))


ремейк 1996-1998 годов. Там много кто влетел с теми ОВДП-ПОВДП


Покупайте короткие , никто же вас не заставляет 3-х летки покупать.


Разница? Важен метод. В 90-х все выпуски гамузом сгребли и размазали на 10 лет в ПОВДП. Попутно девальвнули гривну в 2.5 раза и добили инфляцией.
В борьбе обретёшь ты право своё.
lrs7719
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 09:48

  zzzzzz написав:
Покупайте короткие , никто же вас не заставляет 3-х летки покупать.

В коротких гривневых совсем нет риска дефолта и почти нет чувствительности к ставкам (хотя в последние 5 лет овернайт прыгал до 40%).
Но все же есть курсовой риск. По чем нынче форвард на курс доллара на год?

Если есть четкая уверенность, что девала в 2018 не будет, может проще форварда продавать? Или для совсем маленьких фьючерсы на дол/грн и не морозит деньги в ОВГЗ до погашения? Сегодня бид есть, а завтра сред 10% и сидим до погашения.
St/2
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 09:50

Чего толкаетесь на оферах в авдее...заливайте в биды)))
Аспирант1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 09:53

St/2

Сейчас долларовые ОЗДП Украины сравнялись с ценой долларовых облигаций Теслы ( 7% )
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 09:54

CEEN

Сегодня собрание по Центру. Если у кого-то будут новости - пишите, не стесняйтесь :)
Dimar
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 09:55

  Аспирант1 написав:Чего толкаетесь на оферах в авдее...заливайте в биды)))

Не разводите панику! 10+ - отличная цена! :mrgreen:
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