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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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По повестке собрания Центрэнерго

Идеи: портфель 1.9 5 49
1) 75% на дивиденды =3.8 грн на акцию
57%
28
2) 50% на дивиденды =2.5 грн на акцию
20%
10
3) 30% на дивиденды =1.5 грн на акцию
0
0
4) утвердят урезанную прибыль, как и год назад =0.5 грн/акцию
18%
9
5) 100% =5 грн на акцию (этого нет в повестке, т.е. это не вариант, но многие именно этого и ждут, так как "кто-то сказал прибыль 5 грн распределят))"
4%
2
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 10:03

  zzzzzz написав:reestr

А какая определенность по Центру если в повестке на ОСА три проекта по дивам ?

Есть постановка кму , предприятия с госдолей более 50 % на дивы 75%. А повестка по центру вышла раньше постановы
reestr
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 10:08

  zzzzzz написав:St/2

Сейчас долларовые ОЗДП Украины сравнялись с ценой долларовых облигаций Теслы ( 7% )

согласен и то и другое = мусор
St/2
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 10:43

  St/2 написав:
  zzzzzz написав:
Покупайте короткие , никто же вас не заставляет 3-х летки покупать.

В коротких гривневых совсем нет риска дефолта и почти нет чувствительности к ставкам (хотя в последние 5 лет овернайт прыгал до 40%).
Но все же есть курсовой риск. По чем нынче форвард на курс доллара на год?

Если есть четкая уверенность, что девала в 2018 не будет, может проще форварда продавать? Или для совсем маленьких фьючерсы на дол/грн и не морозит деньги в ОВГЗ до погашения? Сегодня бид есть, а завтра сред 10% и сидим до погашения.


фьючерси - для мене поки що поняття нове, не зовсім ясно як на них заробляють на укр ринку. є десь що почитати на цю тему?
Taras Rudko
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 10:46

  Мечтательный бычок написав:
  Аспирант1 написав:Чего толкаетесь на оферах в авдее...заливайте в биды)))

Не разводите панику! 10+ - отличная цена! :mrgreen:


20+ ще краща )))
Taras Rudko
 
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