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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 30 бер, 2018 10:03
zzzzzz написав:reestr
А какая определенность по Центру если в повестке на ОСА три проекта по дивам ?
Есть постановка кму , предприятия с госдолей более 50 % на дивы 75%. А повестка по центру вышла раньше постановы
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 10:08
zzzzzz написав:St/2
Сейчас долларовые ОЗДП Украины сравнялись с ценой долларовых облигаций Теслы ( 7% )
согласен и то и другое = мусор
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 10:43
St/2 написав: zzzzzz написав:
Покупайте короткие , никто же вас не заставляет 3-х летки покупать.
В коротких гривневых совсем нет риска дефолта и почти нет чувствительности к ставкам (хотя в последние 5 лет овернайт прыгал до 40%).
Но все же есть курсовой риск. По чем нынче форвард на курс доллара на год?
Если есть четкая уверенность, что девала в 2018 не будет, может проще форварда продавать? Или для совсем маленьких фьючерсы на дол/грн и не морозит деньги в ОВГЗ до погашения? Сегодня бид есть, а завтра сред 10% и сидим до погашения.
фьючерси - для мене поки що поняття нове, не зовсім ясно як на них заробляють на укр ринку. є десь що почитати на цю тему?
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 10:46
Мечтательный бычок написав: Аспирант1 написав:
Чего толкаетесь на оферах в авдее...заливайте в биды)))
Не разводите панику! 10+ - отличная цена!
20+ ще краща )))
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