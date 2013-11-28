RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Идеи: портфель

Идеи: портфель
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 1928192919301931

По повестке собрания Центрэнерго

Идеи: портфель 1.9 5 49
1) 75% на дивиденды =3.8 грн на акцию
57%
28
2) 50% на дивиденды =2.5 грн на акцию
20%
10
3) 30% на дивиденды =1.5 грн на акцию
0
0
4) утвердят урезанную прибыль, как и год назад =0.5 грн/акцию
18%
9
5) 100% =5 грн на акцию (этого нет в повестке, т.е. это не вариант, но многие именно этого и ждут, так как "кто-то сказал прибыль 5 грн распределят))"
4%
2
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 11:31

Ceen 75%
Так будет не всегда ©
ChuLock
 
Повідомлень: 2083
З нами з: 05.07.08
Подякував: 871 раз.
Подякували: 223 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 11:35

  trendmaker написав:
  rusich написав:Протягом 30 днів після прийняття загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає товариству письмову вимогу.


А если выкуп не обьявят на этом собрании, что тогда?
Лавренчук сказали "рассматриваем" а не "точно"


Вы про сквиз, а rusich про байбек - разные процедуры

При байбеке через месяц после собрания направляешь требование, оно идет по почте, после получения составляется договор и отправляется вам по почте, вы долго его подписываете и отравляете по почте, только после этого эмитент выкупает ваши акции

Если к этому времени отсечка прошла, то вы получаете двд

ПС Существует масса юридических формальностей чтобы заятнуть подписание договора до даты отсечки по двд
Востаннє редагувалось Камикадзе в П'ят 30 бер, 2018 11:38, всього редагувалось 1 раз.
"Всё проходит, и это пройдёт"
Камикадзе
 
Повідомлень: 1751
З нами з: 04.09.11
Подякував: 522 раз.
Подякували: 883 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 11:36

  trendmaker написав:А если выкуп не обьявят на этом собрании, что тогда?
Лавренчук сказали "рассматриваем" а не "точно"

Причем тут выкуп ?

В повестве собрания пункт номер 7 о смене типа общества на частное. Это значит, что если акционер не согласен с данным решением, то у акционерного общества наступают обязательства об обязательном выкупе акций согласно статьи 68 закона Украины об акционерных обществах
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/514-17/page6
Стаття 68. Обов'язковий викуп акціонерним товариством акцій на вимогу акціонерів

1. Кожний акціонер - власник простих акцій товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу акціонерним товариством належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у загальних зборах та голосував проти прийняття загальними зборами рішення про:

1) злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу товариства;


Поэтому, как я уже писал ранее:
1) 23 апреля попадаем в реестр для участия в ОСА
2) 27 апреля приходим на ОСА и голосуем против пункта 7 и других связанных с ним пунктов
3) в первый рабочий день после ОСА пишем заяву с требованием о выкупе акций и отправляем в общество
4) через две недели после ОСА попадаем в реестр на дивы
5) через месяц после получения заявы обществом, получаем деньги за выкуп (к тому времени, судя по практике прошлого года, поступят и дивы)
6) в июне по 25 покупаем бакс
и считаем ПРОФИТ :!:
“The wisest men follow their own direction” (Euripides)
"Побеждает только терпеливый" (Людовик XIV)
rusich
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2926
З нами з: 28.12.08
Подякував: 926 раз.
Подякували: 984 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 11:41

  rusich написав:

Поэтому, как я уже писал ранее:
1) 23 апреля попадаем в реестр для участия в ОСА
2) 27 апреля приходим на ОСА и голосуем против пункта 7 и других связанных с ним пунктов
3) в первый рабочий день после ОСА пишем заяву с требованием о выкупе акций и отправляем в общество
4) через две недели после ОСА попадаем в реестр на дивы
5) через месяц после получения заявы обществом, получаем деньги за выкуп (к тому времени, судя по практике прошлого года, поступят и дивы)
6) в июне по 25 покупаем бакс
и считаем ПРОФИТ :!:


По 4 пункту вопросик - почему через две недели, а не через 5,5 месяцев например?
По 3 пункту - зачем спешить с заявлением, если есть 30 дней?
"Всё проходит, и это пройдёт"
Камикадзе
 
Повідомлень: 1751
З нами з: 04.09.11
Подякував: 522 раз.
Подякували: 883 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 11:45

  Камикадзе написав:
  rusich написав:3) в первый рабочий день после ОСА пишем заяву с требованием о выкупе акций и отправляем в общество
4) через две недели после ОСА попадаем в реестр на дивы


По 4 пункту вопросик - почему через две недели, а не через 5,5 месяцев например?
По 3 пункту - зачем спешить с заявлением, если есть 30 дней?


А были случаи в практике Аваля, чтобы отсечку под дивы переносили на пол года?

По 3 пункту, согласен, нужно подождать 5 рабочих дней объявления цены выкупа (ну или на верочку, после отсечки на дивы).
Стаття 69. Порядок реалізації акціонерами права вимоги обов'язкового викупу акціонерним товариством належних їм акцій

2. Акціонерне товариство протягом не більш як п’яти робочих днів після прийняття загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов’язкового викупу акцій, у порядку, встановленому статутом цього акціонерного товариства, повідомляє акціонерів, які мають право вимагати обов’язкового викупу акцій, про право вимоги обов’язкового викупу акцій із зазначенням:

1) ціни викупу акцій;

2) кількості акцій, викуп яких має право вимагати акціонер;

3) загальної вартості у разі викупу акцій товариством;

4) строку здійснення акціонерним товариством укладення договору та оплати вартості акцій (у разі отримання вимоги акціонера про обов’язковий викуп акцій).
“The wisest men follow their own direction” (Euripides)
"Побеждает только терпеливый" (Людовик XIV)
rusich
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2926
З нами з: 28.12.08
Подякував: 926 раз.
Подякували: 984 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 11:58

  Камикадзе написав:Serhij
Гладко на бумаге, да забыли про овраги
Ликвидности нет во фьючах, в стакане 100 долларов июньских, и 5 сентябрьских. Про опционы вообще молчу

ПС В 11 году одной заявкой можно было взять/продать 1000 фьючей не дергая сильно рынок, можно было захеджировать серьезный пакет акций, а сейчас что?

Звоните в Аваль, а лучше в Морган Стенли. Говорите, хочу продать форвардов на грн/дол, объемом в 100 млн дол. Вам прикинут ГО, вносите на счет. И готово.
На свою сотню лямов можно два-три объема форвардов продать. Получите 25-40% годовых в гривне если не будет девала.
St/2
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10259
З нами з: 02.09.08
Подякував: 655 раз.
Подякували: 1449 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 11:58

  rusich написав:
4) строку здійснення акціонерним товариством укладення договору та оплати вартості акцій (у разі отримання вимоги акціонера про обов’язковий викуп акцій).
[/quote]


О цене -
"2) для емісійних цінних паперів, що перебувають в обігу на фондових біржах, - як середній біржовий курс таких цінних паперів на відповідній фондовій біржі, розрахований такою фондовою біржею за останні три місяці їх обігу, що передують дню, станом на який визначається ринкова вартість таких цінних паперів. "

А когда может быть определён этот самый день? Перед ОСА?
В борьбе обретёшь ты право своё.
lrs7719
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1209
З нами з: 13.07.16
Подякував: 160 раз.
Подякували: 144 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 12:00

  lrs7719 написав:
  rusich написав:
4) строку здійснення акціонерним товариством укладення договору та оплати вартості акцій (у разі отримання вимоги акціонера про обов’язковий викуп акцій).

О цене -
"2) для емісійних цінних паперів, що перебувають в обігу на фондових біржах, - як середній біржовий курс таких цінних паперів на відповідній фондовій біржі, розрахований такою фондовою біржею за останні три місяці їх обігу, що передують дню, станом на який визначається ринкова вартість таких цінних паперів. "

А когда может быть определён этот самый день? Перед ОСА?

Официальное объявление было опубликовано 27 марта, поэтому курс рассчитывается за предыдущие 3 месяца.

Стаття 69. Порядок реалізації акціонерами права вимоги обов'язкового викупу акціонерним товариством належних їм акцій

1. Ціна викупу акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до статті 8 цього Закону.

{Абзац перший частини першої статті 69 в редакції Закону № 289-VIII від 07.04.2015}

Ринкова вартість акцій визначається станом на день, що передує дню опублікування в установленому порядку повідомлення про скликання загальних зборів, на яких було прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.
“The wisest men follow their own direction” (Euripides)
"Побеждает только терпеливый" (Людовик XIV)
rusich
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2926
З нами з: 28.12.08
Подякував: 926 раз.
Подякували: 984 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 12:05

lrs7719
31 коп, с хвостиком. эта цифра уже фиксирована.

Я думаю все уважаемые менеджеры+акционеры проголосуют против ПрАТ и получат свои 38 коп. Остальных выкупят к концу года, по оценке.
St/2
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10259
З нами з: 02.09.08
Подякував: 655 раз.
Подякували: 1449 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 12:18

  Камикадзе написав:Serhij
Гладко на бумаге, да забыли про овраги
Ликвидности нет во фьючах, в стакане 100 долларов июньских, и 5 сентябрьских. Про опционы вообще молчу

ПС В 11 году одной заявкой можно было взять/продать 1000 фьючей не дергая сильно рынок, можно было захеджировать серьезный пакет акций, а сейчас что?

На жаль так і є. Для цього і даю ази, щоб люди бодай елементарні знання мали, могли в разі чогось заробити на арбітражі і ринок робити ліквіднішим. З миру по нитці - голому (ф'ючерсу) сорочка.
Serhij
Аватар користувача
 
Повідомлень: 869
З нами з: 06.01.12
Подякував: 100 раз.
Подякували: 198 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1928192919301931
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Мой портфель. Статистика инвест активов Украина 1 ... 15, 16, 17
St/2 » Чет 28 лис, 2013 19:47
166 69530
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 гру, 2017 11:59
4884707
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.