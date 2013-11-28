rusich написав:Протягом 30 днів після прийняття загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає товариству письмову вимогу.
А если выкуп не обьявят на этом собрании, что тогда? Лавренчук сказали "рассматриваем" а не "точно"
Вы про сквиз, а rusich про байбек - разные процедуры
При байбеке через месяц после собрания направляешь требование, оно идет по почте, после получения составляется договор и отправляется вам по почте, вы долго его подписываете и отравляете по почте, только после этого эмитент выкупает ваши акции
Если к этому времени отсечка прошла, то вы получаете двд
ПС Существует масса юридических формальностей чтобы заятнуть подписание договора до даты отсечки по двд
Востаннє редагувалось Камикадзе в П'ят 30 бер, 2018 11:38, всього редагувалось 1 раз.
trendmaker написав:А если выкуп не обьявят на этом собрании, что тогда? Лавренчук сказали "рассматриваем" а не "точно"
Причем тут выкуп ?
В повестве собрания пункт номер 7 о смене типа общества на частное. Это значит, что если акционер не согласен с данным решением, то у акционерного общества наступают обязательства об обязательном выкупе акций согласно статьи 68 закона Украины об акционерных обществах
1. Кожний акціонер - власник простих акцій товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу акціонерним товариством належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у загальних зборах та голосував проти прийняття загальними зборами рішення про:
1) злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу товариства;
Поэтому, как я уже писал ранее: 1) 23 апреля попадаем в реестр для участия в ОСА 2) 27 апреля приходим на ОСА и голосуем против пункта 7 и других связанных с ним пунктов 3) в первый рабочий день после ОСА пишем заяву с требованием о выкупе акций и отправляем в общество 4) через две недели после ОСА попадаем в реестр на дивы 5) через месяц после получения заявы обществом, получаем деньги за выкуп (к тому времени, судя по практике прошлого года, поступят и дивы) 6) в июне по 25 покупаем бакс и считаем ПРОФИТ
“The wisest men follow their own direction” (Euripides) "Побеждает только терпеливый" (Людовик XIV)
Поэтому, как я уже писал ранее: 1) 23 апреля попадаем в реестр для участия в ОСА 2) 27 апреля приходим на ОСА и голосуем против пункта 7 и других связанных с ним пунктов 3) в первый рабочий день после ОСА пишем заяву с требованием о выкупе акций и отправляем в общество 4) через две недели после ОСА попадаем в реестр на дивы 5) через месяц после получения заявы обществом, получаем деньги за выкуп (к тому времени, судя по практике прошлого года, поступят и дивы) 6) в июне по 25 покупаем бакс и считаем ПРОФИТ
По 4 пункту вопросик - почему через две недели, а не через 5,5 месяцев например? По 3 пункту - зачем спешить с заявлением, если есть 30 дней?
rusich написав:3) в первый рабочий день после ОСА пишем заяву с требованием о выкупе акций и отправляем в общество 4) через две недели после ОСА попадаем в реестр на дивы
По 4 пункту вопросик - почему через две недели, а не через 5,5 месяцев например? По 3 пункту - зачем спешить с заявлением, если есть 30 дней?
А были случаи в практике Аваля, чтобы отсечку под дивы переносили на пол года?
По 3 пункту, согласен, нужно подождать 5 рабочих дней объявления цены выкупа (ну или на верочку, после отсечки на дивы).
Стаття 69. Порядок реалізації акціонерами права вимоги обов'язкового викупу акціонерним товариством належних їм акцій
2. Акціонерне товариство протягом не більш як п’яти робочих днів після прийняття загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов’язкового викупу акцій, у порядку, встановленому статутом цього акціонерного товариства, повідомляє акціонерів, які мають право вимагати обов’язкового викупу акцій, про право вимоги обов’язкового викупу акцій із зазначенням:
1) ціни викупу акцій;
2) кількості акцій, викуп яких має право вимагати акціонер;
3) загальної вартості у разі викупу акцій товариством;
4) строку здійснення акціонерним товариством укладення договору та оплати вартості акцій (у разі отримання вимоги акціонера про обов’язковий викуп акцій).
“The wisest men follow their own direction” (Euripides) "Побеждает только терпеливый" (Людовик XIV)
Камикадзе написав:Serhij Гладко на бумаге, да забыли про овраги Ликвидности нет во фьючах, в стакане 100 долларов июньских, и 5 сентябрьских. Про опционы вообще молчу
ПС В 11 году одной заявкой можно было взять/продать 1000 фьючей не дергая сильно рынок, можно было захеджировать серьезный пакет акций, а сейчас что?
Звоните в Аваль, а лучше в Морган Стенли. Говорите, хочу продать форвардов на грн/дол, объемом в 100 млн дол. Вам прикинут ГО, вносите на счет. И готово. На свою сотню лямов можно два-три объема форвардов продать. Получите 25-40% годовых в гривне если не будет девала.
rusich написав: 4) строку здійснення акціонерним товариством укладення договору та оплати вартості акцій (у разі отримання вимоги акціонера про обов’язковий викуп акцій).
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О цене - "2) для емісійних цінних паперів, що перебувають в обігу на фондових біржах, - як середній біржовий курс таких цінних паперів на відповідній фондовій біржі, розрахований такою фондовою біржею за останні три місяці їх обігу, що передують дню, станом на який визначається ринкова вартість таких цінних паперів. "
А когда может быть определён этот самый день? Перед ОСА?
rusich написав: 4) строку здійснення акціонерним товариством укладення договору та оплати вартості акцій (у разі отримання вимоги акціонера про обов’язковий викуп акцій).
О цене - "2) для емісійних цінних паперів, що перебувають в обігу на фондових біржах, - як середній біржовий курс таких цінних паперів на відповідній фондовій біржі, розрахований такою фондовою біржею за останні три місяці їх обігу, що передують дню, станом на який визначається ринкова вартість таких цінних паперів. "
А когда может быть определён этот самый день? Перед ОСА?
Официальное объявление было опубликовано 27 марта, поэтому курс рассчитывается за предыдущие 3 месяца.
Стаття 69. Порядок реалізації акціонерами права вимоги обов'язкового викупу акціонерним товариством належних їм акцій
1. Ціна викупу акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до статті 8 цього Закону.
{Абзац перший частини першої статті 69 в редакції Закону № 289-VIII від 07.04.2015}
Ринкова вартість акцій визначається станом на день, що передує дню опублікування в установленому порядку повідомлення про скликання загальних зборів, на яких було прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.
“The wisest men follow their own direction” (Euripides) "Побеждает только терпеливый" (Людовик XIV)