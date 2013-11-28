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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 1929193019311932

По повестке собрания Центрэнерго

Идеи: портфель 1.9 5 50
1) 75% на дивиденды =3.8 грн на акцию
58%
29
2) 50% на дивиденды =2.5 грн на акцию
20%
10
3) 30% на дивиденды =1.5 грн на акцию
0
0
4) утвердят урезанную прибыль, как и год назад =0.5 грн/акцию
18%
9
5) 100% =5 грн на акцию (этого нет в повестке, т.е. это не вариант, но многие именно этого и ждут, так как "кто-то сказал прибыль 5 грн распределят))"
4%
2
Всього голосів : 50
Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 14:35

Налоговую задолженность Укрнафты прощать никто не желает , по-этому Беня решил пойти другим путем , ввести квотирование на импорт бензинов и ДТ ))

ПАО "Укртатнафта" просит ввести ограничения на импорт бензина и ДТ начиная с мая 2018 года, говорится в копии заявления компании о начале специального расследования.
Об этом со ссылкой на enkorr сообщает БизнесЦензор.

"Укртатнафта" просит ввести единую квоту на белорусское и российское топливо, расценивая их как один источник поставки, и отдельно квотировать импорт из третьих стран.

Для бензина и дизтоплива российского и белорусского производства "Укртатнафта" просит ввести квоты на беспошлинный импорт в 3 этапа, постепенно снижая их до 30% украинского рынка (по расчетам "Укртатнафты" это 55 тыс. т/месяц для бензинов и 150 тыс. т/месяц для ДТ). Для топлива других стран компания просит сразу с 1 мая 2018 г. установить квоту на уровне 30% от украинского рынка.

......

Согласно доводам "Укртатнафты", введение квот позволит в 2019 г. довести долю внутреннего производства топлива в балансе потребления до 40%, а в 2020 – до 70% за счет повышения конкурентоспособности украинской переработки.

43,054% "Укртатнафты" (Кременчугский НПЗ) принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", остальными акциями владеют структуры, аффилированные с группой "Приватбанка" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, а также бизнесменом Александром Ярославским. Источник: https://biz.censor.net.ua/n3058735
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 15:02

"Газпром" отразит в отчетности за 2017 год 2,6 млрд долларов выплаты НАК "Нафтогаз Украины" в соответствии с решением Стокгольмского арбитража. Об этом заявил заместитель председателя правления российского газового монополиста Андрей Круглов, передает "Интерфакс". Он пояснил, что на эту сумму будет скорректирована отчетная сумма прибыли компании. "В отчетности эти цифры будут отражены. Но это не значит, что не покажем прибыль, покажем меньшую прибыль", - сказал он. При этом, Круглов не опроверг и не подтвердил намерение "Газпрома" платить эту сумму в пользу украинской компании. "Мне нечего добавить к той позиции, которая была официально озвучена. Сейчас мы подали апелляцию в верховный шведский суд. Подождем решение", - подчеркнул он.


Деньги будут, но попизже..
Получить конфискацию имущества для ГП еще более унизительно
Andrew2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 15:05

Re: Идеи: портфель

  ChuLock написав:Ceen 75%

Минулого року збори були 25.04.17, дата складання переліку осіб для дивідендів було встановлено 22.05.17, період виплати з 22.06. по 25.10.17 Сподіваюсь в цьому році не будуть затягувати.
Філ
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 15:22

  Філ написав:
Минулого року збори були 25.04.17, дата складання переліку осіб для дивідендів було встановлено 22.05.17, період виплати з 22.06. по 25.10.17 Сподіваюсь в цьому році не будуть затягувати.


от наших ожиданий то нихера не зависит.
тут вопрос другого рода - не пучит ли от дивов акционеров Авдеевки .
читал форумовскую кафедру теории заработка на ФР, грят шо реальные 1000% в дивидендах,то фуфло . в лужу газуют , шо лучше виртуальные 20 % в валюте.

сцуко по авдеевке - реально жаба давит , каюсь )
Так будет не всегда ©
ChuLock
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 15:27

ChuLock
Реальную декларацию не забудь приложить
St/2
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 15:37

  St/2 написав:Реальную декларацию не забудь приложить


без декларации у меня не получается. грят " времена не те"
Так будет не всегда ©
ChuLock
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 16:00

Re: Идеи: портфель

из интересного со сборов, имхо, ясен кер :
в 2017 объём выработанной э/э на 30% ниже , чем в 2016
Так будет не всегда ©
ChuLock
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 16:16

  ChuLock написав:тут вопрос другого рода - не пучит ли от дивов акционеров Авдеевки .
читал форумовскую кафедру теории заработка на ФР, грят шо реальные 1000% в дивидендах,то фуфло . в лужу газуют , шо лучше виртуальные 20 % в валюте.

сцуко по авдеевке - реально жаба давит , каюсь )


Варіанти тут такі:
1) сквіз аут (мінімум 5,17) (ціна на сьогодні ранок)
2) збори не відбуваються (з подальшим розгалудженням варіантів)
3) 9,68 + (мінімум 5,17)
4) 9,68 + селл-аут ???
5) 9,68 + 3,52 (викуп)
6) 9,68 + акції на руках і прибутки майбутніх років (практично фантастика, не для цього закон приймали)

Висока ціна впливає на ціну імовірного сквізу, якщо малюється біржовий курс. Ціна сквізу розганяє ціну акції, при імовірних дивідендах 9,68.
Тут задача трохи простіша, ніж цікава задача «о пяти пиратах», яку виклав ST/2. Походу йому дякую.
Кожен прикидує варіанти на свій розсуд.
Востаннє редагувалось Serhij в П'ят 30 бер, 2018 16:24, всього редагувалось 1 раз.
Serhij
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 16:23

Re: Идеи: портфель

  lrs7719 написав:ремейк 1996-1998 годов. Там много кто влетел с теми ОВДП-ПОВДП

попа була в 1998, не всі влетіли, з коротких перевклалися в довгі з вищою в 2,5 рази дохідністю :)
ось так :(
d_12
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