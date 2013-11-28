Додано: П'ят 30 бер, 2018 17:03

какая-то глупая эйфория от проголосованного уровня дивов.

однако, это уже почти в прошлом.

потому предлагаю смотреть в будущее и запилить опрос по цене Центра после отсечки.

Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!