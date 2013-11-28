какая-то глупая эйфория от проголосованного уровня дивов.
однако, это уже почти в прошлом.
потому предлагаю смотреть в будущее и запилить опрос по цене Центра после отсечки.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 30 бер, 2018 17:03
какая-то глупая эйфория от проголосованного уровня дивов.
однако, это уже почти в прошлом.
потому предлагаю смотреть в будущее и запилить опрос по цене Центра после отсечки.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
Додано: П'ят 30 бер, 2018 17:07
месяц смутных сомнений.
сорри за интимные подробности, но вчера вечером, общаясь с дамой, всё время думал не о размерах форм, а о размере дивов.
к старости дело идёт, видимо...
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
Додано: П'ят 30 бер, 2018 17:25
Я вообще про "не пучит ли" - тебя хотел спросить. И таки пучит чуть)
" мы долго молча отступали, обидно было - боя ждали“ ©
Так будет не всегда ©
Додано: П'ят 30 бер, 2018 17:27
ChuLock
поеду завтра, свечку поставлю.
но лучше не забалтывать тему.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
Додано: П'ят 30 бер, 2018 18:03
Хтось може точно сказати в який момент ми перестали бути акціонерами DNEN, ZAEN (хто таким був) у зв'язку з примусовим викупом акцій. Це момент оголошення публічної вимоги чи момент списання акцій чи коли саме ?
Додано: П'ят 30 бер, 2018 18:13
Serhij
DNEN были списаны 13 февраля.
именно в этот момент акционеры перестали быть таковыми.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
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