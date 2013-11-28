какая-то глупая эйфория от проголосованного уровня дивов.
однако, это уже почти в прошлом.
потому предлагаю смотреть в будущее и запилить опрос по цене Центра после отсечки.
|
|
|
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 30 бер, 2018 17:03
какая-то глупая эйфория от проголосованного уровня дивов.
однако, это уже почти в прошлом.
потому предлагаю смотреть в будущее и запилить опрос по цене Центра после отсечки.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
Додано: П'ят 30 бер, 2018 17:07
месяц смутных сомнений.
сорри за интимные подробности, но вчера вечером, общаясь с дамой, всё время думал не о размерах форм, а о размере дивов.
к старости дело идёт, видимо...
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
Додано: П'ят 30 бер, 2018 17:25
Я вообще про "не пучит ли" - тебя хотел спросить. И таки пучит чуть)
" мы долго молча отступали, обидно было - боя ждали“ ©
Так будет не всегда ©
Додано: П'ят 30 бер, 2018 17:27
ChuLock
поеду завтра, свечку поставлю.
но лучше не забалтывать тему.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
Додано: П'ят 30 бер, 2018 18:03
Хтось може точно сказати в який момент ми перестали бути акціонерами DNEN, ZAEN (хто таким був) у зв'язку з примусовим викупом акцій. Це момент оголошення публічної вимоги чи момент списання акцій чи коли саме ?
Додано: П'ят 30 бер, 2018 18:13
Serhij
DNEN были списаны 13 февраля.
именно в этот момент акционеры перестали быть таковыми.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
Додано: Суб 31 бер, 2018 12:12
А чего там думать. Я купил на новости о дивах по 4,50 , на следующий день добавился по 6,975
Вчера и позавчера пофиксил 2/3 , уже 20 косарей получил по факту продажи.
Оставил 1/3 буду посмотреть , может пойду на дивы
Живите своим умом!
Додано: Суб 31 бер, 2018 13:25
zzzzzz
тебе легко говорить, ты на час девочку взял и забыл.
а у меня давние чувства
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
Додано: Суб 31 бер, 2018 15:18
Yuri_T
У меня с этой девочкой тоже давняя история , когда-то в годы моей молодости она меня бросила и ушла к Рыжему и оставила голым-босым
Живите своим умом!
Додано: Суб 31 бер, 2018 15:30
я эту девочку сначала поимел с 11 до 16, а потом пирамидил с 15 до 5, в итоге все закончилось счастливым концом с усреднением по 2,05 и выходом по 3,90
на этом наши пути разошлись и я удалил ее тикер из своей таблицы бумаг навсегда)
“The wisest men follow their own direction” (Euripides)
"Побеждает только терпеливый" (Людовик XIV)
реклама
|