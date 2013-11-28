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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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По повестке собрания Центрэнерго

Идеи: портфель 1.9 5 52
1) 75% на дивиденды =3.8 грн на акцию
60%
31
2) 50% на дивиденды =2.5 грн на акцию
19%
10
3) 30% на дивиденды =1.5 грн на акцию
0
0
4) утвердят урезанную прибыль, как и год назад =0.5 грн/акцию
17%
9
5) 100% =5 грн на акцию (этого нет в повестке, т.е. это не вариант, но многие именно этого и ждут, так как "кто-то сказал прибыль 5 грн распределят))"
4%
2
Всього голосів : 52
Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 17:03

какая-то глупая эйфория от проголосованного уровня дивов.
однако, это уже почти в прошлом.
потому предлагаю смотреть в будущее и запилить опрос по цене Центра после отсечки.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 17:07

  ChuLock написав:тут вопрос другого рода - не пучит ли от дивов акционеров Авдеевки

месяц смутных сомнений.
сорри за интимные подробности, но вчера вечером, общаясь с дамой, всё время думал не о размерах форм, а о размере дивов. :mrgreen:
к старости дело идёт, видимо...
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 17:25

  Yuri_T написав:
месяц смутных сомнений.
сорри за интимные подробности, но вчера вечером, общаясь с дамой, всё время думал не о размерах форм, а о размере дивов. :mrgreen:
к старости дело идёт, видимо...


Я вообще про "не пучит ли" - тебя хотел спросить. И таки пучит чуть)
" мы долго молча отступали, обидно было - боя ждали“ ©
Так будет не всегда ©
ChuLock
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 17:27

ChuLock
поеду завтра, свечку поставлю.
но лучше не забалтывать тему.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 18:03

Хтось може точно сказати в який момент ми перестали бути акціонерами DNEN, ZAEN (хто таким був) у зв'язку з примусовим викупом акцій. Це момент оголошення публічної вимоги чи момент списання акцій чи коли саме ?
Serhij
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 18:13

Serhij
DNEN были списаны 13 февраля.
именно в этот момент акционеры перестали быть таковыми.
Отримане текстове повiдомлення №307991 від 13.02.2018 р.
У зв’язку з отриманням від ПАТ»ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» повідомлення про перерахування коштів та документа банку про оплату акцій знято обмеження на здійснення операцій з акціями UA4000080444 виключно для операцій їх переведення на рахунок заявника вимоги
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 12:12

  Yuri_T написав:
  ChuLock написав:тут вопрос другого рода - не пучит ли от дивов акционеров Авдеевки

месяц смутных сомнений.
сорри за интимные подробности, но вчера вечером, общаясь с дамой, всё время думал не о размерах форм, а о размере дивов. :mrgreen:
к старости дело идёт, видимо...



А чего там думать. Я купил на новости о дивах по 4,50 , на следующий день добавился по 6,975
Вчера и позавчера пофиксил 2/3 , уже 20 косарей получил по факту продажи.
Оставил 1/3 буду посмотреть , может пойду на дивы
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 13:25

zzzzzz
тебе легко говорить, ты на час девочку взял и забыл.
а у меня давние чувства :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 15:18

Yuri_T

У меня с этой девочкой тоже давняя история , когда-то в годы моей молодости она меня бросила и ушла к Рыжему и оставила голым-босым :mrgreen: :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 15:30

  Yuri_T написав:zzzzzz
тебе легко говорить, ты на час девочку взял и забыл.
а у меня давние чувства :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

я эту девочку сначала поимел с 11 до 16, а потом пирамидил с 15 до 5, в итоге все закончилось счастливым концом с усреднением по 2,05 и выходом по 3,90 :)
на этом наши пути разошлись и я удалил ее тикер из своей таблицы бумаг навсегда)
“The wisest men follow their own direction” (Euripides)
"Побеждает только терпеливый" (Людовик XIV)
rusich
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