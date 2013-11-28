Как я тебя понимаю , та же история
Но когда прочитал новость о дивах чувства вспыхнули с новой силой
Моя первая любовь началась как сейчас помню весной, в марте ))
Было это 8 лет тому назад , 10 марта 2010 года
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Нед 01 кві, 2018 06:10
Как я тебя понимаю , та же история
Но когда прочитал новость о дивах чувства вспыхнули с новой силой
Моя первая любовь началась как сейчас помню весной, в марте ))
Было это 8 лет тому назад , 10 марта 2010 года
Живите своим умом!
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