RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Идеи: портфель

Идеи: портфель
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 1931193219331934

По повестке собрания Центрэнерго

Идеи: портфель 1.9 5 52
1) 75% на дивиденды =3.8 грн на акцию
60%
31
2) 50% на дивиденды =2.5 грн на акцию
19%
10
3) 30% на дивиденды =1.5 грн на акцию
0
0
4) утвердят урезанную прибыль, как и год назад =0.5 грн/акцию
17%
9
5) 100% =5 грн на акцию (этого нет в повестке, т.е. это не вариант, но многие именно этого и ждут, так как "кто-то сказал прибыль 5 грн распределят))"
4%
2
Всього голосів : 52
Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 06:10

  rusich написав:я удалил ее тикер из своей таблицы бумаг навсегда)


Как я тебя понимаю , та же история :mrgreen:
Но когда прочитал новость о дивах чувства вспыхнули с новой силой :D

Моя первая любовь началась как сейчас помню весной, в марте ))
Было это 8 лет тому назад , 10 марта 2010 года
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 26803
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2587 раз.
Подякували: 3627 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 15:55

  Yuri_T написав:любопытно, почему так низко выставляют оффера в "курице".
Драгонам не хватает средств войти в текущие дивиди истории?
или это справедливые на момент оффера?


http://izvestia.kiev.ua/item/show/107711# ?
mascot
 
Повідомлень: 152
З нами з: 15.04.10
Подякував: 1 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1931193219331934
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Мой портфель. Статистика инвест активов Украина 1 ... 15, 16, 17
St/2 » Чет 28 лис, 2013 19:47
166 69569
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 гру, 2017 11:59
4884707
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.