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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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По повестке собрания Центрэнерго

Идеи: портфель 1.9 5 52
1) 75% на дивиденды =3.8 грн на акцию
60%
31
2) 50% на дивиденды =2.5 грн на акцию
19%
10
3) 30% на дивиденды =1.5 грн на акцию
0
0
4) утвердят урезанную прибыль, как и год назад =0.5 грн/акцию
17%
9
5) 100% =5 грн на акцию (этого нет в повестке, т.е. это не вариант, но многие именно этого и ждут, так как "кто-то сказал прибыль 5 грн распределят))"
4%
2
Всього голосів : 52
Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 23:02

  Taras Rudko написав:
  zzzzzz написав:Как идея , сейчас можно фиксануть все или часть портфеля и уйти в ОВГЗ до июля-августа ( 17-18% ставка )

Судя по сегодняшней динамики некоторые бумаги начали фиксить не желая идти на двд


можлива ідея - зафікситися і перекластися в ОВДП

Здравствуйте. А объясните пожалуйста новичку в этих делах, как физлицу купить ОВГЗ. И какие риски?
EvgeniyL
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 06:10

  rusich написав:я удалил ее тикер из своей таблицы бумаг навсегда)


Как я тебя понимаю , та же история :mrgreen:
Но когда прочитал новость о дивах чувства вспыхнули с новой силой :D

Моя первая любовь началась как сейчас помню весной, в марте ))
Было это 8 лет тому назад , 10 марта 2010 года
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 08:07

Yuri_T хорошая идея , поддерживаю !
master_the_market
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 08:34

  St/2 написав:lrs7719
31 коп, с хвостиком. эта цифра уже фиксирована.

Я думаю все уважаемые менеджеры+акционеры проголосуют против ПрАТ и получат свои 38 коп. Остальных выкупят к концу года, по оценке.

1. "31 коп, с хвостиком" цифра не фиксированная а минимально возможная.
2. ПА38 получат слабые руки и фонды которые сольются через невозможность держать акции ПрАТ (если таки примут решение о смене типа). А уважаемые люди будут и дальше получать дивиденды из растущей с каждым годом ЧП (сам аваль получит больший портфель = все в шоколаде "без шума и пыли").
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 09:12

Я думаю все уважаемые менеджеры+акционеры проголосуют против ПрАТ и получат свои 38 коп. Остальных выкупят к концу года, по оценке.
1. "31 коп, с хвостиком" цифра не фиксированная а минимально возможная.
2. ПА38 получат слабые руки и фонды которые сольются через невозможность держать акции ПрАТ (если таки примут решение о смене типа). А уважаемые люди будут и дальше получать дивиденды из растущей с каждым годом ЧП (сам аваль получит больший портфель = все в шоколаде "без шума и пыли").


"Та Боже ж мой" (с) Будут так будут.
В борьбе обретёшь ты право своё.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 09:50

CEEN

хто в курсі - коли зріз на двд?
Taras Rudko
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 09:57

Taras Rudko никто, не в курсе
master_the_market
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 10:00

EvgeniyL Я поки теж новачок.
Брокери дозволяють торгувати ОВДП течез термінал, чи всі - не знаю, мені відомо про Драгон і Універ

Ризики - в принципі як і з депозитом - найбільшим ризиком є різка девальвація або дефолт
Taras Rudko
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 10:25

zzzzzz, Yuri_T, rusich, master_the_market
Головне, щоб у нас з цією "дівчинкою" так не вийшло
Serhij
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