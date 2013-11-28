Здравствуйте. А объясните пожалуйста новичку в этих делах, как физлицу купить ОВГЗ. И какие риски?
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Суб 31 бер, 2018 23:02
Здравствуйте. А объясните пожалуйста новичку в этих делах, как физлицу купить ОВГЗ. И какие риски?
Додано: Нед 01 кві, 2018 06:10
Как я тебя понимаю , та же история
Но когда прочитал новость о дивах чувства вспыхнули с новой силой
Моя первая любовь началась как сейчас помню весной, в марте ))
Было это 8 лет тому назад , 10 марта 2010 года
Живите своим умом!
Додано: Пон 02 кві, 2018 08:34
1. "31 коп, с хвостиком" цифра не фиксированная а минимально возможная.
2. ПА38 получат слабые руки и фонды которые сольются через невозможность держать акции ПрАТ (если таки примут решение о смене типа). А уважаемые люди будут и дальше получать дивиденды из растущей с каждым годом ЧП (сам аваль получит больший портфель = все в шоколаде "без шума и пыли").
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Додано: Пон 02 кві, 2018 09:12
"Та Боже ж мой" (с) Будут так будут.
В борьбе обретёшь ты право своё.
Додано: Пон 02 кві, 2018 09:50
CEEN
хто в курсі - коли зріз на двд?
Додано: Пон 02 кві, 2018 10:00
EvgeniyL Я поки теж новачок.
Брокери дозволяють торгувати ОВДП течез термінал, чи всі - не знаю, мені відомо про Драгон і Універ
Ризики - в принципі як і з депозитом - найбільшим ризиком є різка девальвація або дефолт
Додано: Пон 02 кві, 2018 10:25
zzzzzz, Yuri_T, rusich, master_the_market
Головне, щоб у нас з цією "дівчинкою" так не вийшло
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