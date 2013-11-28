master_the_market
мысль хорошая, но нарушит структуру голосовалки.
получается 2 опроса:
на сколько вырастет до;
на сколько снизится после
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 02 кві, 2018 11:08
master_the_market
мысль хорошая, но нарушит структуру голосовалки.
получается 2 опроса:
на сколько вырастет до;
на сколько снизится после
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
Додано: Пон 02 кві, 2018 11:38
"Цена снизится на сумму больше дивидендов" - такой вариант исключается как невозможный?
"Всё проходит, и это пройдёт"
Додано: Пон 02 кві, 2018 11:44
Камикадзе
конечно нет.
одна голова хороша, а два сапога пара.
уточнил редакцию
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
Додано: Пон 02 кві, 2018 11:47
Минимальная цена это 0, сегодня НБУ отзывает лицензию из-за махинаций с активами и акции остаются на долгую память. Электронная форма не позволяет даже в туалете на дверь наклеить.
Второй момент. В законе о АО предусмотрено, что процедура сквиз аут для акционеров которые имели 95% акций до вступления нормы о скиз ауте, при оценке акций могут не использовать биржевой курс.
Потому, правление Аваля приняли элегантное решение, заплатить дивы и выкупить по рыночной цене. А дальше какие будут дивы, по какой цене принудительный выкуп не знает никто...
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