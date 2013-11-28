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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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По повестке собрания Центрэнерго

Идеи: портфель 1.9 5 52
1) 75% на дивиденды =3.8 грн на акцию
60%
31
2) 50% на дивиденды =2.5 грн на акцию
19%
10
3) 30% на дивиденды =1.5 грн на акцию
0
0
4) утвердят урезанную прибыль, как и год назад =0.5 грн/акцию
17%
9
5) 100% =5 грн на акцию (этого нет в повестке, т.е. это не вариант, но многие именно этого и ждут, так как "кто-то сказал прибыль 5 грн распределят))"
4%
2
Всього голосів : 52
Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 11:08

master_the_market
мысль хорошая, но нарушит структуру голосовалки.
получается 2 опроса:
на сколько вырастет до;
на сколько снизится после
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 11:38

  Yuri_T написав:master_the_market
отправил модератору запрос, но пока в личке висит как не отправленный.
Заголовок: "Уровень цены акций CEEN после дивидендной отсечки"
Варианты для голосования:
1. Цена снизится на всю сумму дивидендов.
2. Цена снизится на 75% от суммы дивидендов.
3. Цена снизится на 50% от суммы дивидендов.
4. Цена снизится на 25% от суммы дивидендов.
5. Цена снизится, но за неделю вернется на уровень 18,9-19,3грн.


"Цена снизится на сумму больше дивидендов" - такой вариант исключается как невозможный?
"Всё проходит, и это пройдёт"
Камикадзе
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 11:44

Камикадзе
конечно нет.
одна голова хороша, а два сапога пара.
уточнил редакцию
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 11:47

  Investor_33 написав:
  St/2 написав:lrs7719
31 коп, с хвостиком. эта цифра уже фиксирована.

Я думаю все уважаемые менеджеры+акционеры проголосуют против ПрАТ и получат свои 38 коп. Остальных выкупят к концу года, по оценке.

1. "31 коп, с хвостиком" цифра не фиксированная а минимально возможная.
2. ПА38 получат слабые руки и фонды которые сольются через невозможность держать акции ПрАТ (если таки примут решение о смене типа). А уважаемые люди будут и дальше получать дивиденды из растущей с каждым годом ЧП (сам аваль получит больший портфель = все в шоколаде "без шума и пыли").

Минимальная цена это 0, сегодня НБУ отзывает лицензию из-за махинаций с активами и акции остаются на долгую память. Электронная форма не позволяет даже в туалете на дверь наклеить.

Второй момент. В законе о АО предусмотрено, что процедура сквиз аут для акционеров которые имели 95% акций до вступления нормы о скиз ауте, при оценке акций могут не использовать биржевой курс.

Потому, правление Аваля приняли элегантное решение, заплатить дивы и выкупить по рыночной цене. А дальше какие будут дивы, по какой цене принудительный выкуп не знает никто...
St/2
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 13:04

Re: Идеи: портфель

  St/2 написав:Потому, правление Аваля приняли элегантное решение, заплатить дивы и выкупить по рыночной цене. А дальше какие будут дивы, по какой цене принудительный выкуп не знает никто...


Все будет хорошо/рошен.

Зображення
Михалыч
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 14:28

Фонд держмайна України (ФДМ) виключив з переліку об'єктів для приватизації ряд великих підприємств, у тому числі Турбоатома і ряду теплоелектроцентралей (ТЕЦ).
В оновленому переліку в групі найбільших об'єктів, що підлягають приватизації в поточному році, залишилося тільки чотири позиції: 99,6% акцій Одеського припортового заводу (ОПЗ), 99,9% - Сумихімпрому, 68% - Запорізького виробничого алюмінієвого комбінату і 78,3% - Центренерго.

За умови схвалення урядом умов продажу виставляння перших трьох на конкурс заплановано на травень, Центренерго - на червень.
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