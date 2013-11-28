Додано: Пон 02 кві, 2018 11:08

master_the_market

мысль хорошая, но нарушит структуру голосовалки.

получается 2 опроса:

на сколько вырастет до;

на сколько снизится после

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